ツーハッチのポップアップがルミネ池袋に登場！カスタムブラ体験や限定ノベルティも♡

インナーブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」が、ルミネ池袋4Fにて待望の長期ポップアップを開催中です。2025年8月9日（金）～2026年1月18日（日）までの約半年間、人気の定番アイテムから新作コレクションまで豊富にラインナップ。さらに自分だけのオリジナルブラが作れる「カスタムブラ体験ブース」や、限定ノベルティ、豪華プレゼントがもらえるスタンプラリーなど特別な企画が盛りだくさん。インナー選びがもっと楽しくなる空間を体感してみませんか？

ツーハッチのポップアップが長期開催

今回の「tu-hacciルミネ池袋店」では、定番人気のナイトブラ付きワンピース「ラクシア」シリーズ（5,980円～、M/L/LL/3L、カラー：ブラック、ネイビー、ピンクなど）をはじめ、快適さで支持を集める「MORNING ROUTINE」ノンワイヤーブラ（3,480円～、S～LL、カラー：ベージュ、ブラック、ブルーなど）が登場。

さらに、予約時から話題となっていたバレエモチーフの新シリーズ「Pliea」ブラセット（4,980円、B65～F75、カラー：ホワイト、ピンク、ラベンダー）が店頭にお目見えしています。

加えて、カップ付きワンピース（5,280円～、M/L/LL）、シャーリングブラトップ（3,980円、M/L/LL、カラー：ブラック、ホワイト、カーキ）が揃い、トレンド感も着心地も叶えてくれるラインナップです。

カスタム体験やノベルティ企画も♪

POPUP SHOPでは、自分だけの1枚を作れる「カスタムブラ体験ブース」を設置。

お気に入りのブラに、キラキラ輝くチャーム（500円～）やファッション感覚で楽しめるストラップ（800円～）を自由に組み合わせ、世界にひとつだけのオリジナルブラをオーダーできます。

さらにオープン記念として、毎日先着10名様限定で誕生月の星座チャームをプレゼント♡

また、税込6,000円以上の購入でスタンプが貯まる「スタンプラリー」も実施中。スタンプ数に応じて、2,500円相当の人気アイテムやヘアクリップなど豪華な特典がもらえます。

期間限定のツーハッチポップアップを楽しんで

「tu-hacciルミネ池袋店」は、インナーをただの下着ではなく“ファッション”として楽しむきっかけをくれる特別な場所。

人気シリーズや新作、カスタム体験や限定ノベルティまで、訪れるたびに新しい発見が待っています。

会期は2026年1月18日（日）まで。ぜひ足を運んで、自分らしいインナーを見つけてくださいね♪