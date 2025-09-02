神奈川県伊勢原市で鍼灸師として働く馬場寛之さんと元タカラジェンヌの出会いを再現ドラマで紹介した。

寛之さんの部屋には300枚近い宝塚歌劇の観劇チケットが保存され、20年にわたり宝塚歌劇団の推し活にエネルギーを注いできた彼は、女性と話すのが苦手なタイプだという。しかし、そんな彼に奇跡が起こる。

2005年、群馬県太田市。県の眼科医師会の会長を務める父親を持つ寛之さんは、当時19歳で浪人中だった。4人兄妹の二男で、長男は後に公認会計士、三男は医師の道へ進んだが、受験に失敗した寛之さんだけが浪人中だった。

ある日、母親から「東京の宝塚の公演に行くんだけどチケットが1枚余っちゃって」と誘われ、軽い気持ちで観劇。圧倒的な輝きを放つタカラジェンヌに一瞬でハートを鷲掴みにされた。

中でも彼の目を奪ったのが、宙組・娘役の花影アリスさんだった。片道2時間近くかけ頻繁に劇場に通うようになり、推し活に夢中になった。

2006年、京都の大学へ進学すると推し活はさらに加速。宝塚歌劇団の専用劇場がある東京・日比谷と兵庫・宝塚での観劇は月1ペースとなり、推しの対象も花・月・雪・星・宙の各組の娘役に拡大。彼女たちを推すことが至福の喜びとなった。一方で、リアルの場では女性に奥手すぎる性格だった。

寛之さんの孤独な生活を心配した実家では、妹の陽子さんが兵庫に住む友人に事情を説明。妹の友人と会うことになった寛之さんの前に現れたのは、なんとタカラジェンヌたちだった。

実は、妹の陽子さんがかつてバレエ教室に通っていた際にできた友人は、後に娘役で活躍することになるタカラジェンヌ・鞠花ゆめさんだったのだ。

目の前にいるのは推し活している娘役の大スター。寛之さんにとって雲の上の存在だったが、溢れる宝塚愛で場は大盛り上がり。

しかし寛之さんは「男役では誰が推し？」と聞かれ、「いや、いないですね！僕、男役には興味ないんです」と笑顔で答えてしまった。

実は、この場には男役のタカラジェンヌも参加していた。そして、その男役のタカラジェンヌこそ、後に寛之さんと結ばれることになる女性だった。

宝塚歌劇団・92期生の天真みちるさん。小学生のころ宝塚の舞台を見て男役スターに憧れ、2004年に16歳で宝塚音楽学校に入学。2年間のレッスンを経て宝塚歌劇団に入団し、憧れの男役トップスターを目指していた。

しかし、与えられたのはおじさん役。実は彼女は宝塚では異例のおじさん役に特化したジェンヌだったのだ。一般的にイメージされるタカラジェンヌとは一線を画すクセ強キャラで、劇場では大ウケ。通常はベテランが担うおじさん役を入団2年目から任されるようになり、ファンの中では知らない人がいない存在になっていた。

そんなみちるさんにとって、寛之さんの印象はあくまでちょっと変わった友人で、恋愛対象などと考えたこともなかった。一方、娘役推しの寛之さんにとってもおじさん役のみちるさんは知り合い程度。宝塚の話ができるだけでも幸せだった。

その後は2年に1度のペースで会う機会が続いていた。みちるさんは着実にキャリアを積み上げファンを増やしていく一方、寛之さんはその後も欠かさず聖地に通っていた。

2018年、みちるさんは音楽学校から14年間過ごした宝塚歌劇団を退団。その後、地元の神奈川に戻り個人でイベントや舞台などで活躍。当時、京都にいた寛之さんとは疎遠になった。

そんなある日、寛之さんの父親から退団したみちるさんに自身が主催する医師会のイベント出演の依頼があった。実は寛之さんの父親も宝塚にハマっており、娘を介してタカラジェンヌとも顔見知りになり、みちるさんとも食事をする仲になっていたのだ。

イベント前日に群馬入りしたみちるさんは、そこで3年ぶりに寛之さんと再会。寛之さんも職場を京都から東京へ移していた。移動中、寛之さんの父親がみちるさんに「退団してどうしてる？」と聞くと、「今は個人で仕事を受けてます。一人で生きていくためには仕事もしなきゃ」と答えたみちるさん。「一人で生きてくって…結婚は？」と尋ねた寛之さんの母親に、「いや、全然」とみちるさん。

すると「じゃあ、ウチの寛之なんかどう？」と母親。みちるさんは「いやいや無理無理…ねー、ヒロ君！」と笑って返した。

イベント本番、みちるさんは自分の本番まで受付を手伝い、横には寛之さんがいた。他愛もない会話だったが、なんだか会話が楽しかったという。

来場客からは寛之さんが「こちら奥さん？」と聞かれる一幕も。しかしみちるさんにとっては、なぜかその言葉が嫌じゃなかったという。「思えば誰に対しても優しく、不器用だけど裏表のない彼。何より彼といるときの自分が一番自然体でリラックスしている」そんな気がしたみちるさん。「ヒロくんとなら結婚したいかも」それは全く抱いたことのない感情だった。

イベントからの帰り道、みちるさんは意を決して「ねえ、私との結婚、どう思う？」と聞いた。すると寛之さんは大パニック。寛之さんにとっても全く予想していなかった展開だった。寛之さんにとってタカラジェンヌは憧れの対象で、あまりに遠すぎる関係だからこそ気負わず話せていただけだったのだ。寛之さんは「一週間待ってくれませんか？」と返答した。

翌日、寛之さんは「昨日まで僕の両親によるマインドコントロールを受けていた可能性が高いです。よって冷静になっていただければ」というメールを送信。

そして一週間後、再会することに。重い空気の中、みちるさんが「この前の話なんだけど…冷静に考えた結果、私はヒロ君と結婚できたら嬉しいって思…」と言いかけたところで、寛之さんが「ごめん！ちょっと待って、そこから先は僕から言わせて」と遮った。

実はこの一週間、寛之さんも必死で考えていた。相手は憧れを抱き続けたタカラジェンヌ。正直、嬉しかった。何より、初めてみちるさんと2人で過ごした時間は心地よく、彼女に自分の人生の隣にいてほしいと考えるようになっていた。だからこそ自分から言いたかったという。そして、「結婚を前提にお付き合いしてください」とみちるさんに伝えた。

こうして互いの気持ちに気づいた2人は交際直後に婚約。この急展開に驚いたのは寛之さんの両親だった。そして、2人には現在もうすぐ2歳になるお子さんもいる。