¡ÖËÜÅö¤Î¥×¥í¤Î¥×¥ì¡¼¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢Ä¶Èþµ»¤Ç»î¹ç¤òÄù¤á¤¿¼þÅìÍ¤µþ¤òÀä»¿¡¡¡ÖÍ¤µþ°Ê³°¤ÏÊá¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯2¡½1¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê2Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤ÇÏ¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¤¿¡£¥²¡¼¥à½ªÈ×¤ËÂåÂÇ¤ÎÃæÂ¼¹¸¤¬Æ±ÅÀÂÇ¡¢º£µÜ·òÂÀ¤¬¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤È¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤¬¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¡£ÂåÂÇ¡¦À¾Ìî¿¿¹°¤Î±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¤òÃæ·ø¡¦¼þÅìÍ¤µþ¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¤Ç¥²¡¼¥à¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍ¤µþ°Ê³°¤ÏÊá¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ËÜÅö¤Î¥×¥í¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤«¤é9²ó¤Ë¡Ê¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡ËÂåÂÇ¤¬Ã¯¤¬½Ð¤ë¤«¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡£¤É¤ÎÊý¸þ¤ËÈô¤Ö¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£