¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡Û¹â¶¶Íõ¡¡½éÈäÏª¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ý¡¼¥º¡×¤Î°Õ¿Þ¤Ï¡©¡¡
¡¡¡þ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¡ÃË»ÒÁÔ¹Ô»î¹ç¡¡ÆüËÜ3¡½0¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¡Ê2025Ç¯9·î2Æü¡¡Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡Âè1Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯5°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±15°Ì¤Î¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢¤ò3¡½0¡Ê25¡½20¡¢26¡½24¡¢25¡½20¡Ë¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¼¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ë24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Î¹â¶¶Íõ¡Ê¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿15ÆÀÅÀ¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê12Æü³«Ëë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ø½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£ÁÔ¹Ô»î¹ç¤Î¤¿¤á¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ1¥»¥Ã¥ÈÄÉ²Ã¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼çÌò¤Ï24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¹â¶¶¤À¤Ã¤¿¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹2ËÜ¤ò´Þ¤à15ÆÀÅÀ¡£¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤¤ÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿·¤¿¤ÊÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤¿¡£ÆÀÅÀ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ý¡¼¥º¡×¤â½é¤ªÈäÏªÌÜ¡£±¦¼ê¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¿¶¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤Ç¡¢¡ÖºÇ¸å¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡ÈÈþÌ£¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤Ç°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ç¤Ï²ÝÂê¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¤¥×¹¶·â¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â¿ï½ê¤ËÈäÏª¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤á¤Æ¤¤¤ë¡£VNL¡Ê¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç¤Ï²ù¤·¤¤·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Æ¡£»î¹ç¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£