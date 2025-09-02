¤È¤¤Î¤½¤é¡¢¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPulse¡Ù¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡õÁ´¶Ê¥È¥ìー¥éー¸ø³«¡¡¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¥á¥ó¥Ðー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¶Ê¤â
¡¡¤È¤¤Î¤½¤é¤¬9·î24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPulse¡Ù¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤È¡¢Á´¶Ê¤Î¥È¥ìー¥éー±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ºî¼ýÏ¿¤Î¿·¶Ê¡Ö¥Ð¥Á¥ã¥ê¥¢¥é¥Ö feat. ÎÃ³¤¤¹¤¦ & Ìâ»³¤Ò¤á¤ê from ¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡×¤¬¡¢¡Ø¥¬¥ê¥Ù¥ó¥Á¥ãーV¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¹âÎæ¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¤Î¥á¥ó¥Ðー ÎÃ³¤¤¹¤¦¡õÌâ»³¤Ò¤á¤ê¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¤È¤¤Î¤½¤é¤¬½é¤á¤Æ¥Õ¥£ー¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー PandaBoY¤¬Ã´Åö¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ËÜºî¤Ë¤ÏbuzzG¡¢¥¢¥ª¥ï¥¤¥Õ¥¡¥¤¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤ÏDISC2¤È¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹CD¤òÉÕÂ°¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤â¥«¥éー¤â°Û¤Ê¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¥ãー¿Ø¤Ë¤è¤ë²ò¼á¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¡Ö¥Ö¥ì¥ó¥É¥¥ã¥é¥á¥ë¡×¤ä¡ÖÌ¤´°À®¥À¥¤¥¢¥êー¡×¤Ê¤É¤Î³Ú¶Ê¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿Á´8¶Ê¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¥ê¥êー¥¹¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤âº£·î¤«¤é³«ºÅÍ½Äê¡£ÃêÁª¤Ç¤È¤¤Î¤½¤é¤È1ÂÐ1¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Èー¥¯²ñ¡¢¤È¤¤Î¤½¤éÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¡õ³èÆ°8¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡È¤È¤¤Î¤½¤é¤È¤ª½Ë¤¤¥Ñー¥Æ¥£¡É¸ÂÄêÀ¸ÇÛ¿®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë