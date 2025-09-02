ÀÐÇË¼óÁê¤¬Â³ÅêÉ½ÌÀ¡Ö¹ñÌ±¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¡×¡Ä¿ÊÂà¡Ö¤·¤«¤ë¤Ù¤»þ´ü¤ËÈ½ÃÇ¡×
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Ï£²Æü¡¢¼óÁê´±Å¡¤Çµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢£··î¤Î»²±¡Áª»´ÇÔ¤ò¼õ¤±¤¿¼«¿È¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤·¤«¤ë¤Ù¤»þ´ü¤ËÀÕÇ¤¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¹ñÌ±¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Â³Åê¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÞ¤¬Æ±Æü¡¢»²±¡Áª¤ÎÁí³çÊ¸½ñ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¿¹»³´´»öÄ¹¤éÅÞ»ÍÌò¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¼Ç¤¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¡¢Áí³çÊ¸½ñ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¤³¤ÎÆü¤ÎÅÞÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÆ±»Ö¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ä¤ÎÀÕÇ¤¤À¡£´ö½Å¤Ë¤â¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤ÈÄÄ¼Õ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Êª²Á¹â¤ò¾å²ó¤ëÄÂ¶â¾å¾º¤äÊÆ¹ñ¤È¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¡¢¥³¥áÌäÂê¡¢ËÉ±ÒÎÏ¶¯²½¤Ê¤É¤òµó¤²¡¢¡ÖÅÞ¤È¤·¤ÆÆ»¶Ú¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤ì¤¬»ä¤ÎÀÕÇ¤¤À¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¿¹»³»á¤ÏÁí²ñ¤Ç¡ÖÁªµó·ë²Ì¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤Ù¤¯¡¢´´»öÄ¹¿¦¤òÂàÇ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¿¹»³»á¤Ï¡Ö¿ÊÂà¤ÏÇ¤Ì¿¸¢¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁíºÛ¤Ë¤ªÍÂ¤±¤¹¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼óÁê¤Ï¡ÖÍ¾¿Í¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¿¹»³»á¤ò°ÖÎ±¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£Áí²ñ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÅÞ»ÍÌò¤Î¾®Ìî»ûÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¢ÎëÌÚÁíÌ³²ñÄ¹¡¢ÌÚ¸¶À¿ÆóÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤â¤½¤ì¤¾¤ì¼Ç¤¤Î°Õ¸þ¤ò¼óÁê¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÅÞ¤ÏÆ±Æü¤Î»²±¡ÁªÁí³ç°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤¬¼«Ì±Î¥¤ì¤ò¾·¤¤¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÅÞºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¡×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¹¤ëÁí³çÊ¸½ñ¤ò·èÄê¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÎÁí²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÅÞ½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷£²£³£³¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢»²±¡Áª¤Î·ë²Ì¤äÅÞ±¿±Ä¤ò½ä¤ê¼óÁê¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
Î×»þÁíºÛÁª¤Î»¿ÈÝ¡¢³ÎÇ§¼êÂ³¤³«»Ï
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï£²Æü¡¢»²±¡Áª¤ÎÁí³çÊ¸½ñ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Î×»þÁíºÛÁª¼Â»Ü¤Î»¿ÈÝ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¼êÂ³¤¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÅÞÂ§£¶¾ò£´¹à¤Ë´ð¤Å¤¯Î×»þÁíºÛÁª¤Î¼êÂ³¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡£¼Â»Ü¤Ë»¿À®¤¹¤ë¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï½ñÌÌ¤Ë½ðÌ¾¡¦²¡°õ¤·¡¢£¸Æü¤ËÅÞËÜÉô¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â»Ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï£¸Æü¤ËÈ½ÌÀ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÅÞ½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷£²£¹£µ¿Í¤È£´£·ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢ÂåÉ½¡Ê£´£·¿Í¡Ë¤Î¹ç·×¤Î²áÈ¾¿ô¤Î»¿À®¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£»¿À®¤·¤¿µÄ°÷Ì¾¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ï¸øÉ½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£