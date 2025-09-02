「調べれば調べるほど素晴らしいことだらけ」 BROWN SUGAR 1ST代表取締役の荻野みどりさんが虜になったココナッツオイルの魅力

クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」。食や料理に熱い思いを持ち活躍するゲストを迎え、さまざまな話を語ります。クックパッド初代編集長の小竹貴子がパーソナリティを務めます。第40回目・41回目のゲストは、BROWN SUGAR 1ST代表取締役の荻野みどりさんです。

接客業を中心にいろいろな仕事をしていた20代

小竹：まずは荻野みどりさんのプロフィールをご紹介します。1982年、福岡県のご出身。学生時代に訪れたニューヨークでカルチャーショックを受け、短大を中退。上京後、いろいろなお仕事をしながら、2011年、お子さんが生後4ヶ月のときにブラウンシュガーファーストを立ち上げられます。その後、ココナッツオイルやココナッツシュガーの輸入販売を展開。今年はニューヨークに移住して、海外展開を本格的に始められるそうです。

荻野さん（以下、敬称略）：ありがとうございます。

小竹：大学中退後に上京して、いろいろなお仕事をされたとのことですが、具体的にはどういったお仕事をされたのでしょうか？

荻野：キャリアのスタートはアパレルで、バイヤーを目指して一直線でやっていましたが、その後は秋葉原の電気屋さんでパソコンを売ったり、ドイツの医療機器メーカーでマーケティング部の秘書をやったり、ホームページ制作会社の飛び込み営業をしたり。

小竹：すごい。なんかまだありそうですね（笑）。

荻野：飛び込み営業をしていたかと思ったら、コードを書き出すという謎の仕事もやり出して、制作までやるようになったり、原宿の竹下通りにあるアパレルブランドのリニューアルをしたり、本当にいろいろとやりました。

小竹：どういった基準で選ぶのですか？

荻野：楽しそうなものを片っ端からやっていって、大体元気いっぱいでそこそこにこなしていくので、次々と新たな面白い話をいただいて転々とするという感じですね。

小竹：自分で探すというよりは、いろいろなお話をいただく中でという形ですね。

荻野：そうですね。20代は接客業を中心に現場の仕事が多かったです。でも、ある日ふと思ったんです。ホワイトカラーにならなくちゃって。

小竹：それはなぜですか？

荻野：頭脳労働をしていきたいという気持ちが芽生えてきたんです。でも、接客は誰にも負けないけど、パソコンが使えなかった…。20代は釣り竿を増やす、稼ぎ縁を増やすみたいなイメージが強くて、接客系の釣り竿は結構揃ったので、あとはパソコンワークでちゃんと稼げるキャリア作ろうと思ってやっていました。

小竹：その中でも何が楽しかったですか？

荻野：医療機器メーカーは、全く違う世界で面白かったですね。上司がフランス人みたいな感じで、英語もそんなに喋れるわけではないのですが、飛び込みました。

小竹：いずれ会社経営をしたいから経験を積もうというような意図があったわけではなく？

荻野：ないです。私の親族には経営者は1人もいなくて、母親も叔母もみんな専業主婦。女性で仕事というと、お教室をするみたいなことまでなんです。なので、どこかに働きに出るとか、起業家とかは父母含め皆無です。

小竹：いわゆる保守的なご家庭なのですね。

荻野：福岡のすごく保守的な家庭で、ずっと敷かれたレールの上で育ってきていたのですが、元来暴れん坊なので、このままではいけない、もっと広い世界を見てみたいという思いはありました。ただ、上京することも許されない。女がフラフラして結婚のタイミングを逃すと不幸になるから、短大でも行って卒業して、早く結婚して子どもを産めという家庭でした。

小竹：でも、中退しちゃいましたよね？

荻野：その辺りから親の敷いてくれたレールを自分から踏み外していくというスタイルに切り替わりました（笑）。

小竹：みどりさんのお姉さんも都議選に立候補されていたりするので、自由なご家庭で育ったのかと思っていました。

荻野：カチカチに堅かったです。時代も時代で、愛情が余って縛るという感じでしたね。ただ、これは若い子たちが覚えていてほしいのですが、親の記憶は書き換わるんです（笑）。

小竹：どういうことですか？

荻野：あんなに反対していたし、私は家出をしたのですが、それくらいのレベルで対立をしていたのに、今となっては両親は「私たちは理解者だったよね」みたいなことを言い出すんです。誰が言っているのという感じなのですが、人間の記憶って書き換わるんだなって思いました。

小竹：うちの両親も、私がクックパッドに入社したときは、「こんな小さい会社に入ってどうするんだ」と大反対したのですが、今では「うちの娘はとてもいい会社に入った」と言っています（笑）。





荻野：そうなんですよね。だから、短期的ではなくて、長期的であれば塗り替えることはできるんだと思って、今はもうわがままに生きています。今は両親は良き理解者であり、応援もしてくれていますね。

日本で初めてココナッツオイルを使ったお菓子屋さん

小竹：お母様はお店をされているそうですね？

荻野：福岡でスパイスの業態でやっています。今も頑張ってくれていますね。

小竹：それはみどりさんの影響も大きいのですか？

荻野：孫の影響のほうが大きいかもしれないです。「ばあばは隠居しないで働いていて。いつまでも働いてキラキラしていて」って孫たちがうちの母に対して言っていますからね。

小竹：それで今でもキラキラしているのですね。

荻野：そうですね。今はうちの女性たちもみんな働いていますが、私たち世代が好きなように仕事を選んで生きている姿を見て、叔母たちもいろいろとやり始めていますね。

小竹：お母様のお店は、福岡ではとても有名みたいですね。

荻野：「TAKECO1982」というお店です。もともと叔母が福岡県久留米市で43年間ずっとスパイスの料理研究家をしているんです。「作る喜び、食べる楽しみ」がテーマで、この人が培ってきた食べる幸せは次世代に絶対に繋がなくてはいけないと思っていました。でも、叔母が辞めると言い出して、「レシピを棺桶に入れて死にます」みたいな感じだったので、リブランディングしてやっています。

小竹：その後、みどりさんがココナッツオイルに魅了されていくのは、その叔母様の影響もある？

荻野：めちゃくちゃあります。食の原体験じゃないですけど、作ることの楽しさというか。叔母は魔法使いみたいな感じでスパイスをあれこれ使うのですが、ちょっと調合すると、香りの表情がわっと変わるのが小さな頃からすごく楽しくて。

小竹：うんうん。

荻野：「アップルミントを摘んできなさい」などと、庭先でハーブを摘んでくるように言われるんです。ミントがいっぱい生えているのですが、それから選ぶことを3歳くらいでさせてもらっていました。ハーブやスパイス、あとは、いろいろな野菜などがおいしくなっていく楽しさなどを原体験として教えてくれたのは叔母でしたね。

小竹：そうなのですね。

荻野：今思うと恵まれた環境だったと思うのですが、その叔母の影響を受けて、身の回りに世界中の調味料があったんです。例えば、私は今43歳なのですが、幼稚園や小学校の頃から、ソーセージを食べるときはポメリーマスタードを瓶から取ってみたいなことをやっていたので、すごい教育をしてもらっていたなって。

小竹：そうですね。

荻野：だから、食べるものが世界中で幸せの中心にあるとか、豊かさの中心にあるということは、叔母のおかげでしっかりと染みついているとは思いますね。新しい食材に対する好奇心がすごく強くて、それを使ってどんな料理を作ろうかと考えるのが楽しいんです。

小竹：それは感謝ですね。

荻野：もともと私は我が子に食べさせたいかどうかを基準に食材を厳選することを理念に、娘が4ヶ月のときから、ファーマーズマーケットでお菓子屋さんとして起業しました。キッチンで揃う食材だけを使うということで、おやつを焼いていたのですが、当時、世の中がバター不足になる事態で、バターは本当に私が信頼している食材なのだろうかとか、いろいろなことを考えてしまったんです。

小竹：うんうん。

荻野：私はバターが大好きです。だけど、食パンに塗るときに、たっぷり塗りたいけど我慢している、葛藤する自分を見つけたんです。もっと体にいいいというか、心置きなく食べられるものがほしいと思ってすごく探したところ、ココナッツオイルに出会ったんです。

小竹：そんなタイミングだったのですね。

荻野：だから、私は日本で初めてココナッツオイルを使ったお菓子屋さんです。2011年で、アメリカでミランダ・カーさんがいいと言い始めた頃で、道端ジェシカさんも海外で買って日本で使うという感じで、なかなか日本には売っていませんでした。私も上野のアメ横とかを探し回ったりしましたがどこもなくて、サプリとして売っているのはあっても、調理用の油としては全然売られていなくて。個人輸入を始めるみたいなところからスタートしました。

ココナッツオイルを求めて生産者さんの元へ

小竹：お菓子を作るところから、ココナッツオイルをビジネスにしようと切り替えたのには、どういったきっかけがあったのですか？

荻野：最初に輸入していたときに、お菓子のバターの分量をココナッツオイルに置き換えることを徹底的にやったんです。マフィンもスコーンもパウンドケーキも全部おいしく焼き上がる。ココナッツオイルで焼くと、コクはあるのに後味が重くなく、ベタベタしないんです。しかも、コレステロールもトランス脂肪酸もないし、高温で焼いても酸化しにくい。調べれば調べるほど、素晴らしいことがたくさんあったんです。

小竹：風味も良くなりますよね。

荻野：そうなんです。甘さを減らしても香りで甘さを補ってくれるので、もう魅力的すぎて、のめり込んで使っていたら、輸入する量が個人の量じゃなくなってきたんです（笑）。

小竹：もう全部買い占めちゃうみたいな（笑）。

荻野：当時、iHerbで買っていたのですが、10種類くらいあるのを全部買ってみて、その中で一番おいしいと思ったものをケースでちょこちょこ買っていたんです。でも、アメリカから取り寄せているから時間がかかる。それで裏を見たらフィリピンから来ていたので、フィリピンの大使館に連絡をしてみたのですが、フィリピン大使館から返答はなくて…（笑）。

小竹：ないのですね（笑）。

荻野：それで、当時は誰もまだ使っていなかったアリババドットコムでココナッツオイルのサプライヤーを見つけて、たくさんメール送ったのですが、どこからも返信が来ない。でも、ここは絶対に行きたいというところがあったので、チケットを取って行ったんです。

小竹：もうそのときから行き当たりばったりな感じだったのですね。

荻野：それで、ココナッツオイルのことを根掘り葉掘り聞きました。どのように作られているのか、産地はどこなのか、製法の違いは何なのか、値段の違いは何なのかなど、そういった情報が日本に全くなかったので直接聞いて、現地の農地にもタイミングを変えて再度行ったりもしました。

小竹：「また来たよ！」みたいな感じですか？

荻野：ヤッホーみたいな感じで（笑）。そこは残念ながら商売には結びつかなかったのですが、いろいろと探して、タイの素晴らしい生産者さんに出会うことができて、もうずっとやっていますね。

小竹：そうなのですね。

荻野：初めは自分のお菓子屋さんの原料としてでしたが、お菓子屋さんとして売る以上のものを仕入れることになるので、リスクヘッジの意味合いもあって、展示会のフーデックスに出ることに決めました。そこから問屋さんを見つけてスーパーさんにという感じです。

小竹：いい出会いがあったのですね。

荻野：そうなんです。最初に出たときに成城石井さんとかが決まりました。フーデックスに出すのも安くないですし、食品の展示会に行ったことが一度もなくて、アパレルの展示会しか行ったことがなかったので、アパレルっぽいブースを作っちゃったんです。

小竹：私は毎年フーデックスに行くのですが、みどりさんのブースはすごく面白くて、ダントツでおしゃれです。

荻野：ありがとうございます。そのときはお金がなかったですし、ブースをどうやって作ったらいいかもわからなかったのですが、ラフォーレ原宿の1階ですごく可愛いジュエリーのポップアップをやっていたんです。この重機いいなと思って、アクセサリー屋さんに「これ貸して」と言ったら、作った人を紹介してくれて、そのまま貸してくれたんです。

小竹：すごい！

荻野：それでブースは可愛いくなったのですが、ブースだけでは何屋さんかわからないので、遠くから見えるように、頭上に何の商品を置いているブースなのかを貼っていたのですが、それも自分でDIYで作りました。そしたら、それが会期中に落ちてしまって、「危ないよ、お姉さん」と言われたりして…（笑）。

小竹：そのときはまだココナッツオイルというものが知れ渡っていないのですよね？

荻野：誰も知らないので、みんなココナッツミルク屋さんと勘違いしていましたね。なので、「違うんです。ココナッツオイルというもので…」と説明をしていました。

小竹：でも、そこでバイヤーとの出会いがあったのですよね？

荻野：そうなんです。大丸松坂屋さんとか、伊勢丹さんとか、成城石井さんとか。そうそうたるところの名刺をそこでいただき、営業に行く。できればそこでアポを取るみたいな感じでやっていましたね。

ジェットコースターのような第一創業期

BROWN SUGAR1ST.の有機EVココナッツオイル

小竹：そこからトントン拍子でブームが広がった印象があります。

荻野：そうでしたね。2013年3月に株式登記をしました。だから、ファーマーズマーケットの個人事業主は1年ちょっとくらいで、フーデックスのタイミングで株式会社にしたのですが、そこからは本当にトントン拍子でした。

小竹：みどりさんの発信の仕方は、体にいいよりもオシャレとかかっこいいという伝え方で、モデルさんたちが口コミしていた印象があります。

荻野：“食”って、頭で食べるのもいいのですが、やっぱり楽しいということが大事だと思っていて。脳みそではなくて、食べたいとか楽しそう、おいしそうみたいなフィーリングのほうが大事だと思っているので、そういう伝え方はしていますね。

小竹：ココナッツオイルの成分の話より、楽しさとかその先にある暮らしの提案みたいなことをやっていた？

荻野：あとは、作っている人たちのことやヤシの木のすごさなど、私が面白いと思ったことをそのまま伝えるやり方にしています。効果効能みたいなものは、お医者様たちが言ってくれたり、雑誌やテレビで企画にしてくれたりして。うちはサプリ屋ではないので、食べるところの楽しさをできるだけ言うようにしていました。

小竹：売り上げはすごく上がりましたか？

荻野：めちゃくちゃお金持ちで、もうどうしましょうというくらい売れて売れて仕方なくて、濡れ手で粟とはこれだという感じでした（笑）。でも、我が子に食べさせたいかどうかという理念を決めていたので、オーダーが大量に積み重なっていたんです。注文は来ているけど、納品できないものという感じで。

小竹：なるほど。

有機EVココナッツオイルを使ったプラントベースなバナナマフィン

荻野：オーダーも来ているし、売り込みもいっぱい来ていたんです。うちもココナッツオイルを作れますと東南アジアなどからいっぱい来ていて、それに見境いなくラベルを貼っていたら、それこそ濡れ手で粟だったと思いますが、娘に食べさせたいかという点でいうと、オーガニックはすごく大変なんです。きちんと生産管理をしていないとカビも生えるし酸化もするので。オーガニック認証を取っていたとしても、行ってみるときちんと詰められていない。

小竹：うんうん。

荻野：細かい水分調整などができていないところに、うちのラベルを貼るわけにはいかないとこだわっていたので、売れるのに売らず、売るものがない状態で、ずっと注残を抱えていたのが、すごく不器用だったなと思います。

小竹：その後、ココナッツオイルブームがちょっと落ち着いたときでも、みどりさんは事業を続けましたが、子どもの未来などを考えて続けた感じですか？

荻野：そうですね。何度もやめようと思いましたし、三度くらい潰れそうにもなりました。ブームがものすごく大きかったのでね。ファーマーズマーケットから始めて、資産家でもないですし、大きな後ろ盾があるわけでもないので、借り入れをかなりしてレバレッジをかけて事業を大きくしていたので、ブームが止まると借り入れの大きさにちょっと倒れそうになったりしました。

小竹：そうですよね。

荻野：あと、食品業界のみなさんはすごくて、ブームがかげり出してここまでだと思ったら一斉に値引きして売り倒すんです。突然100均に行ったり、カゴで100円みたいな感じで売り始めたり、過剰供給の事態に陥ったのですが、その風を私が読めなかった。風が変わったというときには、もう時すでに遅しでした…。

小竹：厳しいですね。

荻野：そのときに、海の上に20フィートコンテナ4本くらいが渡ってきている状態だったんです。でも、有り難いことに、各お店さんがうちの商品はディスカウントしないでいてくれた。ブームのときは、お店の棚に3〜4種類の銘柄が並んでいたのですが、うち1本に絞るという選択をたくさんのスーパーさんがしてくれたんです。

小竹：うんうん。

荻野：ただ、一瞬は安いものを売り倒す期間があるので、定番で残すものはディスカウントしない。なので、うちの売り上げが極端に鈍る時期があって、そこを耐え忍ぶのもすごく大変でしたが、ラッキーなことになんとかサバイブしました。

小竹：すごい経験ですね。

荻野：無駄も多かったので、儲かったと思ったお金もシャーッとなくなりました（笑）。そして、残ったのは借り入れという大変な事態に陥りました。家計簿レベルのところから始めた企業が突然大きくなって、経営とかも何も知らない状態だったので、ジェットコースターのような第一創業期でしたね。

小竹：大変でしたね。

荻野：チームの組織の仕方も、「誰か手伝って！」みたいな感じで社員が15人とかいました（笑）。本当にみんなよく頑張ってくれましたし、私がそれぞれの能力を最大限にして差し上げられればよかったのですが、途中からそれどころじゃなくなってしまって…。だから、もう給料を出せないかもしれないという面談をしたときは、そのまま消えてなくなりたい気持ちでした。

小竹：ブームが去ったとしても、しっかり残るものだという自信もあったのですよね？

荻野：消えてたまるかとは思っていました。売り上げを上げるだけだったら、当時営業で来ていたものを何でも商品にしたけど、そこを痩せ我慢して踏ん張っていいものを届けるという気概は持ってやってきた不器用さがあったので。

小竹：ブームが去ったとしても、しっかり残るものだという自信もあったのですよね？

荻野：消えてたまるかとは思っていました。売り上げを上げるだけなら、営業で来ていたものを何でも商品にしたけど、そこを我慢して踏ん張っていいものを届けるという気概は持ってやってきた不器用さがあったので。ここで負けたら、そういったこだわりも全て終わりで、意味がなかったとなってしまうので、そこは踏ん張ろうと思っていました。

小竹：すごいですね。

荻野：タイの生産者さんたちのことがいつも頭にあって、最初に私がリュック1つで見に行ったときには10〜20人くらいでやっていた工場も、ブームの途中には100人規模になって、設備投資もして、どんどんいくぞという体制になってくれていたんです。だから、パタッと終わってはいけない、彼らのためにも私が白旗をあげてはいけないと思っていました。

小竹：そのときにお会いしたのをすごく覚えているのですが、私も仕事で大変だった時期で、一緒に頑張ろうと話しましたよね。だから、今日は商品がたくさん並んでいるのを見て、私も幸せな気持ちになりました。

荻野：ありがとうございます。なんとか生き延びました！

（TEXT：山田周平）

ご視聴はこちらから





🎵Spotify



https://hubs.li/Q02qmsmm0



🎵Amazon Music



https://hubs.li/Q02qmslg0



🎵Apple Podcast



http://hubs.li/Q02qmztw0

【ゲスト】

第40回・第41回（8月15日・22日配信） 荻野みどりさん



1982年生まれ、福岡県出身。2011年、第一子の出産を機に食の大切さに目覚め、「子どもに食べさせたいかどうか？」を基準に食材を厳選したお菓子ブランド「ブラウンシュガーファースト」を立ち上げ。青山の国連大学前のファーマーズマーケットで娘をおんぶして販売を始める。その後、バターやマーガリン、ショートニングに代わる油としてココナッツオイルに出合い、輸入・卸をスタート。ココナッツオイルブームの立役者として多数メディアに出演。会社は3年で年商5億円に急成長＆その後3度の倒産危機を乗り越える。コロナ禍終盤にアメリカ進出を決意し、2025年夏、愛娘とともに渡米！著書に『こじらせママ 子育てしながらココナッツオイルで年商7億円。』（集英社）『今すぐ使いたい！ココナッツオイル』（小学館）『子どもから大人まで ココナッツオイルのヘルシーおやつ』（講談社）など。

公式HP： ブラウンシュガーファースト公式HP



Instagram： @bs1st

【パーソナリティ】

クックパッド株式会社 小竹 貴子



クックパッド社員／初代編集長／料理愛好家。

趣味は料理🍳仕事も料理。著書『ちょっとの丸暗記で外食レベルのごはんになる』『時間があっても、ごはん作りはしんどい』（日経BP社）など。

X： @takakodeli



Instagram： @takakodeli