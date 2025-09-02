ËüÇî¡¢ºùÅç±Ø¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹ÍøÍÑ»þ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¾è¼Ö·ô¡ÖÉÔ¶ñ¹ç¡×Êó¹ð¡¡Ä«10»þ¡¢¥¢¥¯¥»¥¹½¸Ãæ¡Äº£¸å¤ÎÂÐ±þÀâÌÀ
¡¡2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡ÊËüÇî¶¨²ñ¡Ë¤Ï2Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖKANSAI MaaSºùÅç±Ø¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹ÍøÍÑ»þ¤ÎÉÔ¶ñ¹çÈ¯À¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌý°æÈô¹Ô»Î¤¬±§Ãè¤«¤é»£±Æ¡Ä¶Ã¤¤ÎËüÇî²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¡Ö8·î24Æü¡ÊÆü¡Ë°Ê¹ß¡¢ËèÆü10»þº¢¤ËKANSAI MaaS¤Ë¤è¤ê¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿ºùÅç±Ø¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¾è¼Ö·ô¤òºùÅç±Ø¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î²þ»¥¸ý¤Ë¤ÆÉ½¼¨¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¾è¼Ö·ô¤¬É½¼¨¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔ¶ñ¹ç¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë´ØÀ¾MaaS¶¨µÄ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²þÁ±¤ÎÂÐ±þ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Êó¹ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢Ä«10»þ¤´¤í¡¢¥¢¥¯¥»¥¹½¸Ãæ¤Ë¤è¤ê¥µ¡¼¥Ð¡¼¥È¥é¥Ö¥ë¤¬À¸¤¸¡¢ºùÅç±Ø¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤Î²þ»¥¸ý¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¾è¼Ö·ô¤¬É½¼¨¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£·ï¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö1Æü¤¢¤¿¤ê200¡Á300·ï¤¬È¯À¸¤·¡¢°ìÉô¤ÎÊý¤Ë¤ª¤«¤ì¤Æ¤Ï¡¢ÊÌ¤Î·èºÑ¼êÃÊ¤Ë¤è¤ê¤ª»ÙÊ§¤¤Äº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö´û¤Ë¥µ¡¼¥Ð¡¼¤ÎÍÆÎÌÁý¶¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡ÖÆÃÄê¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹½¸Ãæ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±Ø¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹¤ÎÍ½Ìó³«»Ï»þ¹ï¤ò¤º¤é¤¹Åù¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
