医師不足解消に向けた効果が期待されている医学部の地域枠。花角知事の肝いり政策でもあり、新潟県は地域枠の拡充に力を入れてきましたが、来年度、定員が縮小する見通しに。背景には医師の働き方改革があるようです。

【花角知事（2019年）】

「若い医師にぜひ新潟で地域医療に携わってほしいと願っているので、こうした地域枠は期待している」



2019年、大阪の関西医科大学と医師の確保に向けた地域枠の協定を結び、こう期待を口にしていた花角知事。





地域枠は医学部を卒業した学生が指定された県内の医療機関で9年間勤務することで、貸与された修学資金の返還を全額免除するというもの。2期目を目指した2022年の知事選でも、花角知事は地域枠の拡充に力を入れる考えを示していました。【花角知事（2022年）】「研修に入る人たちに、新潟県の病院で研修してみようと思っていただけるような努力をしている。その結果として、研修が本当に増えている。若い研修医が増えていることで、少しずつ状況は改善していけるかなと期待」今年度は13校79人の地域枠を設定。地域枠を活用して県内で勤務する医師は120人を超えています。ただ、厚生労働省の調査では2022年末時点で新潟県の人口10万人あたりの医師数は全国ワースト4位の212．8人。依然として低い水準が続いています。こうした中…【県医師・看護職員確保対策課 中丸雅雄 課長】「2026年度は、関西医科大学が減員するということで」9月1日、県が発表した来年度の地域枠の見通しの中で、2人を受け入れていた関西医科大学が新潟の地域枠を廃止することが明らかになりました。その理由は…【県医師・看護職員確保対策課 中丸雅雄 課長】「医師の働き方改革が本格施行され、病院で勤務する時間等が制限されるので、教育に充てる時間がなかなか厳しくなっている」医師の働き方改革により、指導に当たる医師が確保できなくなったというのです。再来年度は新潟大学が一般選抜の定員を10人減らし、その分で地域枠を増やす方針ですが、今後、医師の働き方改革が地域枠の確保にどのような影響を与えるのかは未知数です。