櫻井翔さん（43）と相葉雅紀さん（42）が2日、イメージキャラクターを務めるコンビニエンスストアのイベントに登場。久しぶりの2人での撮影で話したことや、思い出などのエピソードを語りました。

イベントで久しぶりの2人での撮影についてどうだったか聞かれ、櫻井さんは「ずっとしゃべってたんですけど、きょう来るときに思い出したのはパスポートの更新をしたんです。それがほぼ同じ時期にパスポートを更新していた。細かい話でごめんなさい」と2人で話したことについて詳細を明かしました。

■パスポート更新に、相葉「また10年後も一緒だね」

相葉さんも「10年前に取って（更新して）また今年だから、また10年後も一緒だね」と、にこやかに語りました。パスポートの話をしたことについて櫻井さんは「本当にどうでもいい話を共有していたっていうことを伝えたかっただけなんですよ」と話しました。

■撮影に向かうBGMは嵐の楽曲 櫻井「宣伝じゃないんですけど…」

相葉さんも2人での撮影エピソードについて「ずっとしゃべってたね、なんでだろうね、でも会ってないことはないんだよ2人で。（2人で）撮影するのが久々だったからここはどうだったとか。あとは嵐の曲かけながら」と話すと、同じタイミングで櫻井さんも「いま同じこと思いました」と一言。

相葉さんは続けて「嵐の曲かけてテンション上げながら撮影向かうっていう」と自身のグループ楽曲で撮影前に気持ちを高めたと明かしました。櫻井さんは2人で聴いていた曲について「宣伝じゃないんですけど『ウラ嵐マニア』っていうカップリング曲が詰まったアルバムがあるんですけど、それを2人で一曲ずつ聴きながら」と語り、相葉さんも「これいいな、あれ？ こんな曲あったっけ？ってなりながらね」と思い出しながら話したことを明かしました。

改めて2人での撮影の感想を聞かれた相葉さんは「和気あいあいと楽しい時間をすごしたなっていう印象ですけどね、やっぱり一緒に嵐の曲を聴くと楽しいなって思いました」と、うれしそうに語り、一方櫻井さんは「うん、だからスタッフの方がびっくりしたと思いますね」と苦笑しました。

また、司会から5人そろってグループの楽曲を聴くことはあるか聞かれると相葉さんは「5人だとない。5人だと申し訳なくてかけられないんですけど、翔ちゃんと2人ならまあいいかと思って」と話し、櫻井さんも「楽しくいろいろ聴きましたね」と終始楽しく過ごしたことを語っていました。

櫻井さんと相葉さんが出席したのは、『セブン-イレブン・ジャパン 新広告コミュニケーション発表会』です。