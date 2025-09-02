【ブンデスリーガ】ヴォルフスブルク1−1マインツ（日本時間8月31日／フォルクスワーゲン・アレーナ）

【映像】佐野海舟が「規格外の初速→ボール回収」

マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、持ち前の読みの鋭さとスピードを活かしてセカンドボールを回収した場面が話題を集めている。

日本時間8月31日のブンデスリーガ第2節で、マインツはアウェーでヴォルフスブルクと対戦。公式戦5試合連続でスタメンに名を連ねた佐野が、圧巻のプレーを見せたのが0−1のビハインドで迎えた25分だ。

自陣の深い位置から繋ぐヴォルフスブルクに対し、マインツが前からプレスをハメてルーズボールに。より近くにいたのはヴォルフスブルクのMFロヴロ・マイェルだったが、後方から佐野が爆走して追い越す。そして、そのまま素早く回収してマイボールにした。

こぼれ球の位置をある程度予測していたうえで、さらにスピードを活かした佐野の回収によってマインツは二次攻撃に繋げ、最後はMFナディーム・アミリがシュートを放ちコーナーキック獲得に繋がった。

このワンプレーはABEMAのコメント欄やSNSでも話題を集め、ファンからは「回収えぐ」「この回収力よ」「出足が速すぎ」「本当に回収するね」「セカンドボール回収が素晴らしいね」「1歩目が速いのよ」「海舟は名前通りガチで回収するよな」など称賛の声が集まった。

中2日での試合だったマインツは日程的に難しかったものの、89分にアミリがPKを決めて1ー1の同点に追いつくことに成功。難しいアウェーゲームで勝点1を重ねた。

この試合でフル出場した佐野は、直後にアメリカに移動して日本代表に合流。9月7日にメキシコ代表、10日にアメリカ代表との国際強化試合に臨む。

（ABEMA／ブンデスリーガ）

