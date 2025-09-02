◇セ・リーグ 巨人4―1ヤクルト（2025年9月2日 京セラD）

巨人の中山礼都内野手（23）が2日のヤクルト戦（京セラドーム）の4回に右越え6号同点ソロを放った。

「6番・右翼」で先発出場。1点を追う4回2死無走者で迎えた第2打席で、ヤクルト先発・奥川の1ストライクからの2球目、真ん中高めに来た150キロ直球を振り抜いた打球は5階席前の壁に当たる特大アーチとなった。

ヒーローインタビューで中山は「打った瞬間行ったかなと思いました。点が入っていなかったので、高めをうまく芯で打てたので。感触もすごくよかったですし。結構飛んでくれたなと思います」と話し、6号については「まだまだ全然ですし、先週までチームに迷惑かけてばかりだったので、9月に入りましたし、もっとチームの勝利に貢献したいという思いは強い。まずこういう形で打てて良かった」と話すと、京セラドームのファンから大きな声援が起きた。

中山は2本塁打した8月19日のヤクルト戦（神宮）以来、出場10試合ぶりの一発。これで今季はヤクルト戦だけで対戦別最多の4本目のアーチとなった。

右翼（ライト）で先発出場し、ライトに放った一発。内外野さまざまな守備位置での出場が続いているが「外野もやらせてもらって、幅もすごく広がったので、そこはすごくありがたいですし、もっともっと結果を残せるように頑張りたいなと思います。こういう試合をスタメンで出て経験できてるので、もうすごくそれは感謝の気持ちを持って、毎試合毎試合がむしゃらにやりたいと思います」と謙虚に語った。