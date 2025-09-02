万博駆け込み…ミャクミャク「JR京都駅西改札口前」で会える＆購入可能に ミャクミャクハンディファンも【注目アイテム一覧】
大阪・関西万博の閉幕まで残り約40日となり、2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア「JR京都駅西改札口前店」が2日、期間限定オープンした。9月25日まで。
【写真】油井飛行士が宇宙から撮影…驚きの万博会場の様子
同店は、ミャクミャクなどのユニークな公式ライセンス商品を多数手がけるヘソプロダクションが運営。9月6日は、ミャクミャクのグリーティングイベントも予定する。
■店名：2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア JR京都駅西改札口前店
場所：JR京都駅西口改札前イベントスペース
会期：2025年9月2日（火）〜9月25日（木）まで
営業時間：午前10時〜午後9時 ※最終日は午後6時閉店
※営業時間は変更となる場合あり
■注目アイテムピックアップ
ミャクミャクハンディファン（税込4950円）
マスコットバルーンボールペン BLUE／RED（税込990円）
シリコーンポーチキーチェーン（税込3850円）
まねまねトコトコぬいぐるみ（税込6600円）
やわらかマスコット（税込1100円）
お手玉風ぬいぐるみ（税込4400円）
ぬいぐるみ付クッキー（税込4180円）
プリントクッキー（税込972円）
バナナケーキ（税込972円）
ミャクミャクの休日アイシングクッキー（税込1296円）
※商品画像はイメージ。実物とは仕様・デザインが異なる場合あり
【写真】油井飛行士が宇宙から撮影…驚きの万博会場の様子
同店は、ミャクミャクなどのユニークな公式ライセンス商品を多数手がけるヘソプロダクションが運営。9月6日は、ミャクミャクのグリーティングイベントも予定する。
■店名：2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア JR京都駅西改札口前店
場所：JR京都駅西口改札前イベントスペース
会期：2025年9月2日（火）〜9月25日（木）まで
営業時間：午前10時〜午後9時 ※最終日は午後6時閉店
※営業時間は変更となる場合あり
ミャクミャクハンディファン（税込4950円）
マスコットバルーンボールペン BLUE／RED（税込990円）
シリコーンポーチキーチェーン（税込3850円）
まねまねトコトコぬいぐるみ（税込6600円）
やわらかマスコット（税込1100円）
お手玉風ぬいぐるみ（税込4400円）
ぬいぐるみ付クッキー（税込4180円）
プリントクッキー（税込972円）
バナナケーキ（税込972円）
ミャクミャクの休日アイシングクッキー（税込1296円）
※商品画像はイメージ。実物とは仕様・デザインが異なる場合あり