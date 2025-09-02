【巨人】同点ソロの中山礼都 右翼５階席にあたる特大アーチに「打った瞬間いったかな」「追いつけてよかった」
◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人４―１ヤクルト（２日・京セラドーム大阪）
巨人・中山礼都内野手が４回、同点弾を放った。０―１の２死から打席に入ると鋭いスイング。放たれた打球は右翼席５階の壁に当たる特大の６号ソロ本塁打となり、同点とした。
ー凄まじい当たり
「はい、まあ、打った瞬間いったかなとは思いました」
ーどこまで飛んでいったかわかりましたか？
「いや、わかんないです」
ー外野席上段ほぼ５階席。特大のあたり
「ありがとうございます」
ー今日は戸郷も粘りのピッチング。力になりたい思いも
「はい、もちろんそういう思いもありましたし、点が入ってなかったので、まず追いつけてよかったかなと思います」
ー今シーズンの自身のバッティングの進化は
「いや、まだまだ全然ですし、ほんと先週まではほんとチームに迷惑かけてばっかだったんで。ほんと９月入りましたし、もっとチームの勝利に貢献したいという思いが強いので。まず今日こういう形で打てて良かったです」
ー明日の予告先発はランバート。（前回）２打席連続ホームランを放っています。
「（笑）はい。明日も打てるように頑張ります。そして勝てるように頑張るので応援よろしくお願いします」