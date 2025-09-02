お立ち台でポーズを決める中山礼都（左）と泉口友汰　（カメラ・上村　尚平）　

写真拡大

◆ＪＥＲＡ　セ・リーグ　巨人４―１ヤクルト（２日・京セラドーム大阪）

　巨人・中山礼都内野手が４回、同点弾を放った。０―１の２死から打席に入ると鋭いスイング。放たれた打球は右翼席５階の壁に当たる特大の６号ソロ本塁打となり、同点とした。

　ー凄まじい当たり

「はい、まあ、打った瞬間いったかなとは思いました」

　ーどこまで飛んでいったかわかりましたか？

「いや、わかんないです」

　ー外野席上段ほぼ５階席。特大のあたり

　「ありがとうございます」

　ー今日は戸郷も粘りのピッチング。力になりたい思いも

　「はい、もちろんそういう思いもありましたし、点が入ってなかったので、まず追いつけてよかったかなと思います」

　ー今シーズンの自身のバッティングの進化は

　「いや、まだまだ全然ですし、ほんと先週まではほんとチームに迷惑かけてばっかだったんで。ほんと９月入りましたし、もっとチームの勝利に貢献したいという思いが強いので。まず今日こういう形で打てて良かったです」

　ー明日の予告先発はランバート。（前回）２打席連続ホームランを放っています。

　「（笑）はい。明日も打てるように頑張ります。そして勝てるように頑張るので応援よろしくお願いします」