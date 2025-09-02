泉口友汰は９回守備位置につく際にファンの声援にこたえる（カメラ・岩川　晋也）

◆ＪＥＲＡ　セ・リーグ　巨人４―１ヤクルト（２日・京セラドーム大阪）

　巨人・泉口友汰内野手が猛打賞となる三塁打で試合を決めた。２−１の８回２死一、二塁、前進守備の右翼の頭を越えるこの試合３本目のヒットとなる三塁打を放ち、２点を追加した。連敗を２で止め、９月の白星スタートを手繰り寄せた。

　ーナイスバッティング

　「ありがとうございます」

　ー８回貴重な追加点。どんな気持ちで入った

　「皆さんが繋いでくれたんで、絶対返してやろうと思って打席入りました」

　ー相手守備ライトが前進。そんなところも見えていたか

　「見えてました」

　ー最新の情報によると今セリーグ打率２位、出塁率が１位になった。数字いかがでしょう

　「数字っていうのはシーズン終わってからついてくるものだと思ってるんで。明日も試合ありますし、その日の試合でチームに貢献できるようにっていうところを頭に入れて頑張りたいと思います」

　ーファンは首位打者、そんなタイトルも意識し始めてしまうが

　「チームが勝てるように、貢献できるように、頑張ります」

　ー今日は京セラドーム大阪での開催。大阪での試合どんな思いで

　「今日は僕の両親も来てて、いいところを見せれて良かったなと思います」

　ーぜひご両親に一言

　「産んでくれてありがとうございます！」

　ージャイアンツを代表して最後

　「はい。もう僕たちは勝っていくしかないと思ってるので、明日もしっかり勝って皆さんに喜んでもらえるように頑張ります。応援ありがとうございました」