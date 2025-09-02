自民党は参議院選挙の大敗を受けた総括をとりまとめ、両院議員総会で報告しました。石破首相は総括を終え、自らの進退については「しかるべき時期に責任を判断する」と述べました。

石破首相「しかるべき時期に責任を判断しますが、まず国民のみなさん方がやってもらいたいなと思っておられることに全力を尽くす、ということだと思っています」

石破首相は進退に関して「責任を判断する」とした時期について、物価高対策やコメをはじめとする農業政策、災害対策など緊急の課題で政策のメドが付くこと、と述べました。

ただ、明確な時期は示しておらず、党内からは「言葉だけだろう」「“辞める辞める詐欺”では」などの見方が広がっています。

一方、森山幹事長は退任の意向を表明しました。

自民党・森山幹事長「両院議員総会への報告をもって、選挙結果の責任をとるべく幹事長の職を退任させていただきたい、進退は石破総裁にお預けします」

石破首相は、森山幹事長の進退を託されたことについて、「つらく厳しいことをやっていただき、この政権を続けることができた。余人をもってかえがたい」と述べ、慰留する考えをにじませました。

また、幹事長と並ぶ党4役の鈴木総務会長、小野寺政調会長、木原選対委員長が辞任の意向を石破首相に相次いで伝えました。

一方、臨時総裁選を求める動きは活発化しています。2日の両院総会後、若手・中堅議員が当選同期ごとに集まり、今後の対応を協議しました。

自民党は参院選の総括を終えて、臨時総裁選を求めるかどうか議員に意向を確認する書類を配るなど手続きを始め、臨時総裁選を実施するかどうかは今月8日に決まります。