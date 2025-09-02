晩夏 → 秋は何着る？【studio CLIP】50代ママ店員に学ぶ！「お手本コーデ」

季節の変わり目、何を着ればいいか分からない……。そんなミドル世代は、【studio CLIP（スタディオクリップ）】の店員さんによる着こなしをお手本にしてみて。今回は50代ママ店員のさちちさんを参考に、ほんのり秋を先取りした最旬コーデをピックアップ。チェック柄やボリューム袖など、トレンド大本命のアイテムが登場します！

ブラウンのチェック柄シャツで秋を先取り

秋冬トレンドとして注目が集まっているチェック柄のシャツ。こっくりとしたブラウンで秋ムードを先取りしつつ、半袖なのでまだ暑い今の時期にもぴったりです。シャツのボタンはあえて上だけ留めて、抜け感たっぷりに着こなすのもオシャレ見えのポイント。ストンとした黒のストレートパンツを投入すれば、カジュアルさも大人っぽさも兼ね備えた最旬コーデに。

ふんわりボリューム袖のワンピで大人可愛く

たっぷりと生地を使った華やかなAラインシルエットのワンピース。ぽわんとしたボリューム袖もアクセントになり、1枚で着映えしそうです。リラックス感がありながら、スタンドカラーで顔まわりはすっきりとした印象に。夏のシンプルコーデに飽きてきた人は、さちちさんのようにパンツをレイヤードしてマンネリ打破してみて。足元は黒のシューズでキリッと引き締めて、淡色コーデの野暮ったさを回避するのがポイント。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M