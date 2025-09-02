　2日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比540円安の4万1810円と急落。日経平均株価の現物終値4万2310.49円に対しては500.49円安。出来高は5209枚となっている。

　TOPIX先物期近は3053.5ポイントと前日比31.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は28.38ポイント安で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 41810　　　　　-540　　　　5209
日経225mini 　　　　　　 41810　　　　　-540　　　107554
TOPIX先物 　　　　　　　3053.5　　　　 -31.5　　　　7945
JPX日経400先物　　　　　 27390　　　　　-295　　　　 775
グロース指数先物　　　　　 764　　　　　 -10　　　　 613
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース