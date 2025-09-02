日経225先物：2日22時＝540円安、4万1810円
2日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比540円安の4万1810円と急落。日経平均株価の現物終値4万2310.49円に対しては500.49円安。出来高は5209枚となっている。
TOPIX先物期近は3053.5ポイントと前日比31.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は28.38ポイント安で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 41810 -540 5209
日経225mini 41810 -540 107554
TOPIX先物 3053.5 -31.5 7945
JPX日経400先物 27390 -295 775
グロース指数先物 764 -10 613
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
