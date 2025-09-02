俳優の白鳥玉季さん（15）が、日本テレビ系10月期新日曜ドラマ『ぼくたちん家』で、GP帯初のヒロイン役に決定。あわせてポスタービジュアルも公開されました。

ドラマは、様々な偏見のなかで生きる“社会のすみっこ”にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて明るくたくましく生き抜く姿を、笑いと涙で描く奇妙なホーム＆ラブコメディーです。

主演の及川光博さん（55）が、心優しきゲイ・波多野玄一を演じ、手越祐也さん（37）が人生も恋も冷めきったようなクールなゲイの中学校教師・作田索を演じます。その生徒である、中学3年生の少女・楠ほたるを白鳥さんが演じ、この3人がひょんなことから奇妙な生活を送る姿が描かれます。

白鳥さんは、「初めて作品タイトルを聞いた時、親しみやすく、ユニークだなと思いました。どんなお話なんだろうと色々な方面で想像が膨らみワクワクしました」とコメント。

演じる役柄について、「楠ほたるは、トーヨコに通ってみたり、3000万円で親を買おうとしたり、私も想像つかないことを思いつく賢い子です。かなりの訳アリ中3少女です」と説明し、「ほたるを含めた、愉快な仲間たちと一緒に、笑って泣けるホーム＆ラブコメディをお届けします！！」とコメントを寄せました。

そして、ポスタービジュアルも公開され、突然降ってきた雨から軒先で雨宿りをする3人と2匹の犬が写し出されています。

新日曜ドラマ『ぼくたちん家』は、2025年10月12日スタート。毎週日曜午後10時30分から放送予定です。