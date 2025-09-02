Photo: ヤマダユウス型

これは欲しい！

万博には様々な未来的アイディアが展示されていますが、僕が「今すぐ家に置きたい」と思ったモノがこちら。

Photo: ヤマダユウス型

「PASONA NATUREVERSE」パビリオン内の「未来の眠り」という展示です。手前に見える白いベッドの、なんとSFビジュアルなことか！

ブース内に体験用のベッドが用意されていて、来場者が寝転ぶことも可能。体験のための予約は不要ですが、混雑状況に応じて整理券が配布されます（体験時間は約3分ほど）。

この展示はミネベアミツミ株式会社が手掛けているのですが、ミネベアミツミ株式会社といえばベアリングやモーターで有名な会社。世界トップクラスののベアリングをいくつも手掛けてきた実績があります。

ゆえに、ベッドのようなスリープテックに関わっているのは意外だなと思っていたのですが、ここでは荷重センサーを活用しているそうな。

ベッドに寝転ぶだけで、センサーが内臓の動きまでも高精度に検出。寝ているだけで、呼吸や心拍といったバイタルサインを推計し、データに基づいて最適な睡眠環境を提供します。例えばベッドが動いて寝返りをうながしたり、眠りを誘う香りを調香したり、照明をコントロールしたり。

Photo: ヤマダユウス型

インターフェースには寝ている人の体重、向いている方向、脈拍、血液量、体動、睡眠深度などなど、多様なデータがモニタリングされます。これは面白い！

Photo: ヤマダユウス型

睡眠のメカニズムは現代でも未解明ですが、未来では一人ひとりにとって最適な睡眠を促すパーソナルなベッドが普及しているかもしれませんね。AIが発展しても脳は睡眠を必要とするだろうし、より良い眠りのための研究はどんどん進んでほしいものです。