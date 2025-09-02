「巨人４−１ヤクルト」（２日、京セラドーム）

今季限りで退任するヤクルト・高津臣吾監督（５６）は「（球団と）話はしました。今いるメンバーに関してはきょう試合前に話はしました」と明かした。

その上で「選手に面と向かって話したいという思いがあるので」と多くを語らず。ただ報道が先行したことで「モヤモヤしてゲームに入りたくなかった。いるメンバーに対しては話はしました」と説明した指揮官。ただ伝え切れてない選手もいることから「多くはしゃべりたくないです」と言葉を濁した。今後については「一つでも多く勝つことを目指して」と語った。

今季は歴史的な低迷にあえぎ、ダントツの最下位に低迷し続けた。８月３１日の広島戦（神宮）で快勝したが、同日に阪神が勝ったため悲願の３年ぶりリーグ制覇の可能性が完全消滅していた。

２１、２２年はリーグ連覇に導いたが、昨季まで２年連続５位に終わっていた。昨季が２年契約最終年だった指揮官だが今季は１年の契約延長となっていた。林田哲哉球団社長は１日に「今年の契約条件としては『優勝を狙いましょうね』というのは、いつも言っていること」と明かした。来季再契約の絶対条件だったリーグＶ奪回が果たせなかったため、高津監督は今季限りで退任する。

屈辱的だった今季。抜本的な立て直しを目指す球団は、来季に向けて新体制で臨む。次期監督候補として池山隆寛２軍監督（５９）の内部昇格が最有力となっている。