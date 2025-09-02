うちカフェが一気にシャレるーーーッ♡【カルディ】常備したい「ドリンク・おやつ」

自宅でひと息つくときのお供に嬉しい【カルディ】の「ドリンク・おやつ」。お気に入りの商品は常備しておけば、急な来客にも安心です。そこで今回は、ティータイムを格上げしてくれる、ストック推奨のおすすめ商品をまとめました。

常温保存OK！ 手間なく美味しいコーヒーを

ポーションタイプのコーヒーは、冷水や牛乳で割るだけでアイスコーヒーやカフェオレがすぐに飲めて便利。カルディでは無糖とカフェモカを扱っており、さっぱりの気分ならアイスコーヒー、甘さが欲しいときはカフェモカ、のように気分に合わせて使い分けられます。アイスはもちろん、ホットで作ることも可能です。

黒ごまの甘さが上品な和クレープ

厚めでもっちりとしたクレープ生地で、黒ごまホイップ・黒ごまあん・きなこを包んだ「黒ごまクレープ」。クレープなのに和菓子を連想させるような、風味豊かな黒ごまを堪能できそう。冷凍タイプなので、ストック向きなところも◎ 半解凍にすればアイスクレープのように食べられます。

手が止まらなくなる美味しさ

砕いたプレッツェルとナッツのザクザク食感がクセになる【ペンバートン】の「プレッツェル & ナッツミックス」。これまでの定番商品だったハニーマスタードに加えて、ほどよいピリ辛感のバッファローランチが仲間入りしました。ハニーマスタードとはまた違った酸味・甘味・辛味が味わえるフレーバーは、一度食べたら手放せなくなりそうです。

おやつや食後のデザートに

「クラッシュドコーヒーゼリー」はパックの中にはゆるめのコーヒーゼリーが入っていて、開封前に3～4回振ってコップに入れれば手軽にコーヒーゼリーが食べられます。@monmon.121さんによるとゼリーは「甘さ控えめでほろ苦」とのこと。牛乳を入れたりバニラアイスを足したりするとデザート感がアップします。

自宅でティータイムを楽しむなら【カルディ】の「ドリンク・おやつ」がおすすめ。お気に入りの商品を常備して、いつでも手軽におうちカフェを楽しんで。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@monmon.121様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる