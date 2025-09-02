愛知県一宮市の市道で５月、妊娠９か月の研谷（とぎたに）沙也香さん（３１）が車にはねられ死亡し、事故後に生まれた女児が意識不明となっている事故で、自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）に問われた同市、無職の女の被告（５０）の初公判が２日、名古屋地裁一宮支部（板東恵里裁判官）であった。

被告は起訴事実を認め、「尊い命を奪ってしまい、とても重い障害を負わせてしまった。どのような処罰も受け入れます」などと涙を流しながら述べた。

起訴状によると、被告は５月２１日午後３時５０分頃、歩いていた研谷さんを運転する車で後ろからはねて、死亡させたとされる。

事故後に帝王切開で生まれた長女の日七未（ひなみ）ちゃんは、脳に重いダメージを負い、現在も意識不明の状態が続いている。ただ、起訴事実は研谷さん１人に対するものだったため、夫の友太さん（３３）は、日七未ちゃんに対する過失運転致傷罪も問うよう求め、オンラインで署名活動を行っている。

検察側は公判で、日七未ちゃんのけがの状況などについて補充捜査を行うと明らかにした。事故との因果関係を詳しく調べ、立件の可否を判断するとみられる。友太さんはこの日、１日までの２週間で集まった約１１万２０００筆の署名を名古屋地検一宮支部に提出した。

閉廷後、記者会見に臨んだ友太さんは「娘に対する罪が問われないのは親として受け入れられない」と述べ、「これだけの署名が集まった。これはもう社会の声だと思う。妻が残してくれた命が社会に一石を投じる、という意味づけにもなる」と訴えた。