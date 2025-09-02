女優の高橋惠子（70）が2日、スポニチの取材に電話で応じ、93歳で亡くなった俳優・露口茂さんを追悼した。

ドラマ「太陽にほえろ！」で共演。高橋はシンコ役を務めた。

「私がドラマに出演した時は17歳の時でした。露口さんとは、18歳までの2年間ご一緒しました。ドラマの現場はボスの（石原）裕次郎さんをはじめ男性ばかり。私が休憩時間に撮影現場で本を読んで静かにしていると露口さんは『何の本を読んでいるの？』とよく声を掛けてくれました。女性が少ない現場で家族のように、妹のように接してくれました」と優しい心遣いに安堵したという。

撮影現場はスタッフも共演者も高い熱量だったと明かしたが「露口さんは、寡黙な方で、あれこれアドバイスをするというよりは背中で語る方でした。渋くて素敵で、演じていたベテラン刑事の“山さん”のイメージそのままの方でした」としのんだ。

撮影後は交流がなかったそう。「私にとっては青春の2年間を費やしたドラマ。記憶に残る場面も多くご一緒できたことがありがたかった。ご冥福をお祈りします」と思いを込めた。