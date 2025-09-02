女優二階堂ふみ（30）との結婚を発表したお笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザー（41）が出演する2番組が2日、同時に最終回を迎えた。

午後8時からはテレビ朝日系「家事ヤロウ!!! 最終回SP」に出演。共演のバカリズム（49）から結婚を祝福される一幕があった。またカズレーザーとバカリズムの結婚報告のやりとりも明かされた。

午後10時からは日本テレビ系「カズレーザーと学ぶ。最終回SP」にも出演。「不老不死特集」だった。番組の最後、カズレーザーは3年分の総括として「正直に言うと、収録の度に頭から煙噴くぐらいしんどい番組でしたね。めっちゃ疲れるな、知らないことを学ぶ、知るって本当に疲れるんですけど、知りたい、学びたいっていう欲求はずっとあるなと。人間は前向きで欲深い生き物なんだなって改めて思う番組だった」などと締めくくった。

「家事ヤロウ!!!」はバカリズム、カズレーザー、中丸雄一の3人で、18年4月から深夜番組として開始。21年3月末からゴールデンに移行した。

「カズレーザーと学ぶ。」は4回のパイロット版を経て、22年10月からレギュラー化。カズレーザーにとっては自身初のゴールデン・プライム帯での冠番組となった。