¡Ú½¤ÅÍ¡Û²¬ÅÄÎË¡¡Ìï±×¥É¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ë£Ë£Ï¾¡¤Á¡ª°úÂà»î¹ç¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¡Ö½¤ÅÍ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡ª¡×
¡¡Áí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ì£å£í£é£î£ï½¤ÅÍ¡×¤Î´úÍÈ¤²Âç²ñ¡Ê£²Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¸µ½¤ÅÍÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î²¬ÅÄÎË¡Ê£³£¶¡Ë¤¬°úÂà»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢¸µ£Ä£Å£Å£Ð¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÌï±×¥É¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼Áï»Ö¡Ê£³£µ¡Ë¤Ë£²¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë£Ô£Ë£Ï¾¡¤Á¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Â£Ì£Á£Ã£Ë£Â£Å£Ì£Ô¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×½êÂ°¤Î£Õ£Æ£Ã¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡¦Ê¿ÎÉÃ£Ïº¤ò¥»¥³¥ó¥É¤Ë½¢¤±¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤À²¬ÅÄ¤Ï¡¢£±£Ò½øÈ×¤ÏÌï±×¤È¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¹¶ËÉ¤òÅ¸³«¡£¤µ¤é¤Ë£³Ê¬¤¬·Ð²á¤·¤¿¤È¤³¤í¤ÇÁÈ¤ßÉÕ¤¯¤È¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¡¼¥à¥í¥Ã¥¯¤ò¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ñ¥ó¥Á¤ä¥Ò¥¸¤ò¿¶¤êÍî¤È¤·¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ£²£Ò¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¹¶ËÉ¤«¤é±¦¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤ò´éÌÌ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢¥Ò¥¶¤ò¤Ä¤«¤»¤ë¡£¤½¤³¤ËÄÉ·â¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¤Î±«¤ò¹ß¤é¤»¤ë¤ÈÌï±×¤ÎÆ°¤¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç²¬ÅÄ¤Î¾¡Íø¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿²¬ÅÄ¤Ï½¤ÅÍ¤Î¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤Ã¤¿Ìï±×¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¡Ö³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç£±£²Ç¯´Ö¡¢ºÇ¹â¤Ê¥×¥í¥·¥å¡¼¥¿¡¼¿ÍÀ¸¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö³ÊÆ®µ»¿ÍÀ¸¤Ïº£Æü¤ò»ý¤Ã¤Æ½ª¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Îà½¤ÅÍÆ»á¤Ï¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥·¥å¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤ë¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È½¤ÅÍ¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢½¤ÅÍ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡ª¡×¤È°¦¤ò¶«¤Ó¡¢°úÂà¤Î£±£°¥«¥¦¥ó¥È¥´¥ó¥°¤ò´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¤ÇÊ¹¤¤¤¿¡£