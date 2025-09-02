◇パ・リーグ 日本ハム8ー6ロッテ（2025年9月2日 ZOZOマリン）

日本ハムはロッテの猛追を振り切り、連敗を2で止めた。2年連続のレギュラーシーズン勝ち越しを決めた。先発した伊藤大海投手（28）は7回2失点で両リーグ最多となる13勝目を挙げた。

3回無死一、三塁、水谷の中越え適時二塁打で先制。その後もレイエスの中前2点打、田宮の右中間を破る適時三塁打で追加点。5安打の固め打ちで、一挙5得点のビッグイニングをつくった。

6回にも水谷の中前適時打で追加点を奪うと、2死一、三塁から水谷が二盗。捕手が二塁に送球する間に三走・万波がホームスチールに成功した。山縣も右前適時打で続き、3点を加えた。

先発の伊藤は立ち上がりに風に苦しめられ、初回2死満塁のピンチを招いたが、最後はギアを上げて山本大を捕邪飛に仕留めた。5点の援護をもらうと、3回は3者連続空振り三振。2回から5者連続三振と勢いに乗った。7回にソトに11号2ランを許したが、7回2失点で両リーグ最多の13勝目。

救援陣が失点を重ねて2点差に迫られたが逃げ切った。連敗を2で止め、2年連続レギュラーシーズン勝ち越しを決めた。首位・ソフトバンクも勝利したため、ゲーム差1.0は変わらなかった。