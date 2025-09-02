女子プロレス「マリーゴールド」の後藤智香（３０）が、復活ののろしを上げた。

シングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」スターリーグ戦公式戦（２日、新宿フェイス）で１勝２敗１分けで勝ち点３の後藤は、２勝２敗で勝ち点４のちゃんよたと対戦。

パワーファイトを武器とする両者は、向かい合うなり力比べ。その後も両者は一歩も譲らず一進一退の攻防を展開した。

それでも後藤が得意のジャイアントスイング１０回転でぶん回し、強烈なラリアートで追い打ち。その後、ラリアート合戦を制したちゃんよたにアルゼンチンバックブリーカーで締め上げられ、ピンチを迎える場面もあったが、チョークスラムで流れを一変。最後は新技のリストクラッチ式チョークスラムでマットに叩きつけ、３カウントを奪って見せた。

公式戦２戦を残して勝ち点５となった後藤は「見たか、これがゴチカ革命だ！ ちゃんよたパワーすんごいけど、ゴチカだって今パワーをつけているところ。新しいゴチカチョークスラム、腕を取ってしっかりとマットに叩きつけたぞ」と達成感に満ちあふれていた。

現在同リーグは、公式戦１戦を残した桜井麻衣が勝ち点８で単独首位。後藤が残り２戦を勝ち抜き、最終戦で桜井が青野未来に敗れた場合、ブロックを突破することができる。

首の皮一枚つなげた後藤は「ゴチカ５点獲得！ 青野未来、田中きずなから２点ずつ取ったら９点。スターリーグの１番星になって見せる。まず青野未来、絶対に倒してやるから！」と絶叫した。