「放して！」叫んでもおじさんは離してくれず、怖かった｜あの日わたしは、誘拐されかけた【ママリ】

このお話は、著者・ほや助さんによるエッセー作品です。誘拐に遭いかけた怖い経験談を描いています。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『あの日わたしは、誘拐されかけた』をご覧ください。

この日ほや助さんは、バドミントンの練習のため、体育館に向かっていました。帰りのお迎えはおうちの人に頼んでいますが、行き道は1人きりです。そんなほや助さんを、不審なある人物の視線が捉えているようです…。ここから、ほや助さんにとっての恐怖の時間が始まります。

Ⓒほや助

車の中から、ほや助さんの存在に気付いたこの人物。喜んでいるようですが、どうやら知り合いというわけではなさそう。



これから起こることをまだ何も知らないほや助さんは、体育館へと急いでいます。夜でもなく、まだ小学生が出歩くような時間に子どもを狙う人がいるとは、恐ろしいことですよね。





