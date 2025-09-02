◇セ・リーグ 巨人4―1ヤクルト（2025年9月2日 京セラD）

巨人は2日のヤクルト戦で4―1と逆転勝ちして連敗を2で止めた。1点リードの8回には泉口友汰内野手（26）がリードを広げる右越え2点三塁打を放った。

「みなさんがつないでくれたので、絶対に還してやろうと思って打席に入りました。（前進守備は）見えていました」

1点リードの8回2死一、二塁。泉口はヤクルト3番手の清水のフルカウントからの6球目のフォークボール、見逃せば低めのボールの球にうまく反応し、極端な前進守備をしいた右翼手の頭を超える三塁打となった。

泉口は初回に中前打、5回に右前打を放っており、5打数3安打2打点の活躍。連続試合安打を13試合まで伸ばした。打率は、現在トップの小園（広島）の.2971に4毛差の.2967まで上げた。さらに18試合連続出塁とし、出塁率.359はリーグトップに躍り出た。

ヒーローインタビューで泉口は「数字というのはシーズンが終わってからついてくるものだと思っているので。明日も試合もありますし、その日の試合でチームに貢献できるということを頭に入れて頑張りたいと思います」と謙虚に語った。インタビュアーから再度、首位打者への期待を問われると「チームが勝てるように貢献できるように頑張ります」と繰り返した。