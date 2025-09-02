◇プロ野球 パ・リーグ 日本ハム 8-6 ロッテ(2日、ZOZOマリン)

日本ハムは、ロッテとの3連戦初戦に勝利しました。中盤につくったリードから、終盤一気に追い上げられるも、リードを守り切りました。

ロッテの先発・石川柊太投手の前に2回まで無得点とされていた日本ハム。しかし3回、一気に試合の主導権を握ります。この回の先頭で打席に向かった五十幡亮汰選手が、3塁打で一気にチャンスメイクすると、水谷瞬選手が先制タイムリー。さらにレイエス選手と田宮裕涼選手にもタイムリーが生まれ一挙5得点をあげました。さらに6回にも先頭からの連打でチャンスをつかむと、2アウト1、3塁から水谷選手が再びタイムリー。さらにホームスチールと山縣秀選手のタイムリーで8点リードとしました。

大量援護をもらう中、先発・伊藤大海投手は6回まで無失点の好投。しかし7回以降にロッテ打線から反撃を浴びます。伊藤投手は2アウトから四球でランナーを背負い、続くソト選手の一発で6点差に迫られます。さらに8回のマウンドにあがった2番手・玉井大翔投手が大乱調。四球とヒットで1アウト満塁のピンチを招くと、西川史礁選手の2点タイムリーを浴びます。ここから3番手・齋藤友貴哉投手にスイッチするも、四球で再び満塁のピンチを招きます。ここからゴロとタイムリーで2点差に迫られました。

それでもこのリードを守り切りゲームセット。この日は1ゲーム差の首位ソフトバンクも、オリックス相手に逆転勝利を果たしています。