»³Íü¸©¤Î13»Ô¤Ç¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë»Ô¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª °µÅÝÅª1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
»³Íü¸©¤È¤¤¤¦¤ÈË¤«¤Ê¼«Á³¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï2025Ç¯7·î16¡Á17Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö»³Íü¸©¤Î13»Ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡×¤È»×¤¦»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú7°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
º£¤Ç¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¤³¤ÎÌ¾Á°¤â¿»Æ©¤·¡¢¤à¤·¤í¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ê·°Ïµ¤¤¬¤¹¤Æ¤¤Ê¥«¥Õ¥§¤ä¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤âÅÀºß¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¸ÅÌ±²È¥«¥Õ¥§¡Ö·îÀ²¤ì¤ë¡×¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¥³¥¹¥È¥³¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤Ï2024Ç¯¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÂÎ¸³·¿Ê£¹ç»ÜÀß¡Öfumotto¡Ê¥Õ¥â¥Ã¥È¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¡Öfumotto MARCHE¡×¤Ê¤É¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¾Á°¤¬¥«¥¿¥«¥Ê¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÀÄ¿¹¸©¡Ë¡¢¡ÖÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡¢¤È¸À¤¨¤¿¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÌ¾Á°¤â¤ª¤·¤ã¤ì¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¥³¥¹¥È¥³¤äÎÙÀÜ»ÜÀß¤¬¿·¤·¤¯¤Ç¤¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿»³Íü¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ï¹ÃÉÜ±Ø¼þÊÕ¤ÎºÆ³«È¯¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¹ÃÉÜ¾ë²¼Ä®¤òºÆ¸½¤·¤¿´Ñ¸÷ÃÏ¡Ö¾®¹¾¸Í¹ÃÉÜ²Ö¾®Ï©¡×¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£¹ÃÉÜ±ØËÌ¸ý¤Î¡Ö¹Ã½£Ì´¾®Ï©¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë³¹Êâ¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÊõÀÐ¤Î³¹¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼´ØÏ¢¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»³Íü¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤äÊ¸³Ø´Û¤Ê¤É¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥óÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍ×ÁÇ¤Î1¤Ä¡£»ÔÆâ¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥É¥ä¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Ó¥¹¥È¥í¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö·Ý½ÑÅª¤ÊÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¤äÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤Î»³¡¹¤¬Ë¾¤á¤é¤ì¤ë¡Ö·Ý½Ñ¤Î¿¹¸ø±à¡×¤ä¥ï¥¤¥ó¤Î³¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥â¥À¥ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê70Âå½÷À¡¿¹áÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ä¥«¥Õ¥§¤¬ÅÀºß¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿Ä¹ºê¸©¡Ë¡¢¡Ö¸©Ä£½êºßÃÏ¤À¤±¤¢¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊõÀÐ¤Î³¹¡×¤Î°õ¾Ý¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤âÈæ³ÓÅªÂ¿¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§¸Å²° ¹¾Èþ»Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥é¥¤¥¿¡¼¡£»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô½Ð¿È¡£Î¹¹Ô¤òÃæ¿´¤Ë¥¦¥§¥Ö¤ä²ñ°÷»ïÅù¤Ç¼¹É®¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËË¬¤ì¤¿¹ñ¤ÏÌó50¥«¹ñ¡£»³Íü¸©¤Î¡Ö¤ä¤Þ¤Ê¤·Âç»È¡×¤È¤·¤Æ¤âÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡£¸½ºß¤Ï¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¡£Áí¹ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖAll About¡×Î¹¹Ô¥¬¥¤¥É¤âÌ³¤á¤ë¡£(Ê¸:¸Å²° ¹¾Èþ»Ò)
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï2025Ç¯7·î16¡Á17Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö»³Íü¸©¤Î13»Ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡×¤È»×¤¦»Ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú7°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
Âè2°Ì¡§Æî¥¢¥ë¥×¥¹»Ô¡¿52É¼»³Íü¸©¤ÎÀ¾Â¦¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆî¥¢¥ë¥×¥¹»Ô¤Ï¡¢2003Ç¯¤ËÈ¬ÅÄÂ¼¡¢Çòº¬Ä®¡¢°²°ÂÂ¼¡¢¼ãÁðÄ®¡¢¶û·ÁÄ®¡¢¹ÃÀ¾Ä®¤Î6Ä®Â¼¤¬¹çÊ»¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£Åö»þ¤Ï¡¢¥«¥¿¥«¥Ê¤Î»ÔÌ¾¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¥³¥¹¥È¥³¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤Ï2024Ç¯¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÂÎ¸³·¿Ê£¹ç»ÜÀß¡Öfumotto¡Ê¥Õ¥â¥Ã¥È¡Ë¡×¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¡Öfumotto MARCHE¡×¤Ê¤É¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¾Á°¤¬¥«¥¿¥«¥Ê¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÀÄ¿¹¸©¡Ë¡¢¡ÖÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤Ë½»¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡¢¤È¸À¤¨¤¿¤é¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥«¥Õ¥§¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÌ¾Á°¤â¤ª¤·¤ã¤ì¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¥³¥¹¥È¥³¤äÎÙÀÜ»ÜÀß¤¬¿·¤·¤¯¤Ç¤¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿»³Íü¸©¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè1°Ì¡§¹ÃÉÜ»Ô¡¿104É¼»³Íü¸©¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¤Ç¤¢¤ë¹ÃÉÜ»Ô¤Ï¡¢Îò»Ë¤È¸½Âå¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿³¹ÊÂ¤ß¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¹ÃÉÜ±Ø¼þÊÕ¤ÎºÆ³«È¯¤â¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¹ÃÉÜ¾ë²¼Ä®¤òºÆ¸½¤·¤¿´Ñ¸÷ÃÏ¡Ö¾®¹¾¸Í¹ÃÉÜ²Ö¾®Ï©¡×¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£¹ÃÉÜ±ØËÌ¸ý¤Î¡Ö¹Ã½£Ì´¾®Ï©¡×¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÊ·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ë³¹Êâ¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÊõÀÐ¤Î³¹¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼´ØÏ¢¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»³Íü¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤äÊ¸³Ø´Û¤Ê¤É¤ÎÊ¸²½»ÜÀß¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥óÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍ×ÁÇ¤Î1¤Ä¡£»ÔÆâ¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥É¥ä¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤¬¤¢¤ê¡¢¥ï¥¤¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Ó¥¹¥È¥í¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö·Ý½ÑÅª¤ÊÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÉÙ»Î»³¤äÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤Î»³¡¹¤¬Ë¾¤á¤é¤ì¤ë¡Ö·Ý½Ñ¤Î¿¹¸ø±à¡×¤ä¥ï¥¤¥ó¤Î³¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥â¥À¥ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê70Âå½÷À¡¿¹áÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¥ï¥¤¥Ê¥ê¡¼¤ä¥«¥Õ¥§¤¬ÅÀºß¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿Ä¹ºê¸©¡Ë¡¢¡Ö¸©Ä£½êºßÃÏ¤À¤±¤¢¤ê¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¾¦¶È»ÜÀß¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊõÀÐ¤Î³¹¡×¤Î°õ¾Ý¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤âÈæ³ÓÅªÂ¿¤¯¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§¸Å²° ¹¾Èþ»Ò ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥é¥¤¥¿¡¼¡£»³Íü¸©¹ÃÉÜ»Ô½Ð¿È¡£Î¹¹Ô¤òÃæ¿´¤Ë¥¦¥§¥Ö¤ä²ñ°÷»ïÅù¤Ç¼¹É®¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËË¬¤ì¤¿¹ñ¤ÏÌó50¥«¹ñ¡£»³Íü¸©¤Î¡Ö¤ä¤Þ¤Ê¤·Âç»È¡×¤È¤·¤Æ¤âÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡£¸½ºß¤Ï¿ÀÆàÀî¸©ºß½»¡£Áí¹ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ÖAll About¡×Î¹¹Ô¥¬¥¤¥É¤âÌ³¤á¤ë¡£(Ê¸:¸Å²° ¹¾Èþ»Ò)