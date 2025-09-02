息子に「2000円持ってきて」求めた友達と母が対面、悪びれない説明内容【ママリ】

このお話は著者・星河ばよ(@bayo_fantasy)さんの息子に起きた金銭トラブルを描いたものです。ある日、帰宅した小学生の長男はうれしそうに「友達にお菓子を買ってあげた」と言いました。星河ばよさんは「友人同士のおごりはまだ早い」と、友達が財布を持っていないときには駄菓子屋に行かないように長男に伝えました。しかし、しばらくたってから息子は星河さんに「2000円貸して欲しい」と言います。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『2000円持ってきてね』第7話をごらんください。

お金が必要な理由を尋ねると、友達のKくんから「忘年会」を持ち掛けられたそう。星河さんは長男と相談の上で忘年会を断ることに決めますが、その後長男は家に帰ってくるなり「忘年会がナシになった」と言います。さらにKくんが家を訪ねてきて…。

©bayo_fantasy

©bayo_fantasy

©bayo_fantasy

©bayo_fantasy

©bayo_fantasy

©bayo_fantasy

©bayo_fantasy

©bayo_fantasy

©bayo_fantasy

突然自宅にやってきたKくんは、予想外にかわいらしい男の子でした。全く悪気のない様子で「2000円で2人でファミレスにお昼を食べに行く」と言うのです。



「このことをKくんのママは知っているか」という星河ばよさんの問いかけに、Kくんはなんと答えるのでしょうか。

