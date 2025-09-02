ル・ショコラ・アラン・デュカスで叶う秋冬限定アフタヌーンティー体験

フランス・パリ発のショコラ専門店「ル・ショコラ・アラン・デュカス」が贈る秋冬限定のアフタヌーンティーが、東京・日本橋の「ル・サロン」に登場します。2025年9月11日（木）から始まる新メニューは、トロぺジェンヌやルリジューズなど伝統菓子をショコラでアレンジした珠玉のラインナップ。さらに、パリ・ブレストやパン・ペルデュなど季節感あふれるデザートも♡心ほどけるティータイムが待っています。

秋冬だけの贅沢アフタヌーンティー



秋冬の「ル・グテ」は、フランス伝統菓子をショコラで再解釈した特別なラインナップ。

ブリオッシュにショコラクリームを挟んだ「トロぺジェンヌ」や、爽やかなレモンクリームを詰めた「ビション」、2種のショコラシューが重なる「ルリジューズ」が並びます。

さらに「ビスキュイ・フレ・マロン＆ショコラ」や「クレームブリュレ・オ・ショコラ・カフェ」など、ショコラの魅力を堪能できる多彩なメニューが揃います。

平日5,900円（税込）、土日祝は6,400円（税込）。前日12時までの予約制です。

シェフ渾身のクラシックデザート



パリ・ブレスト・ノワゼット

スペシャリテ「パリ・ブレスト・ノワゼット」（2,090円/税込）は、ショコラ風味のシュー生地にヘーゼルナッツのプラリネクリームを重ねた逸品。

キャラメリゼしたカカオハスクやナッツの食感がアクセントに。

パン・ペルデュ・ショコラ＆マロン

さらに「パン・ペルデュ・ショコラ＆マロン」（1,760円/税込）は、香ばしいブリオッシュにマロンペーストやプラリネ、温かいショコラソースを添えた秋冬らしい一皿。

どちらも東京工房「ル・サロン」での限定提供です♪

人気のフォンダン・ショコラも登場



フォンダン・ショコラ・ノワゼット

毎年人気の「フォンダン・ショコラ・ノワゼット」（4,212円/税込）が、2025年9月16日（火）から2026年3月末まで販売。

カカオ75％ショコラにプラリネを混ぜ込み、なめらかな口どけに仕上げています。香ばしいヘーゼルナッツのクランブルやキャラメリゼを添えて、濃厚な余韻が楽しめる贅沢な一品。

直営店とオンラインブティックで購入可能です。

心ほどける秋冬のショコラ体験を



ル・ショコラ・アラン・デュカスが提案する2025年秋冬限定アフタヌーンティーとデザートは、伝統と革新が織りなす特別なひとときです。

栗やナッツ、濃厚なショコラが織り交ぜられたラインナップは、季節のご褒美にぴったりです。

東京工房「ル・サロン」で過ごす優雅なティータイムは、心も体も甘やかしてくれるはず♡ぜひチェックしてみてください！