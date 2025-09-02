チャンネル登録者数が117万人を超えるYouTuberのハウスダストさんは9月1日、自身のYouTubeチャンネルの投稿を更新。結婚することを報告しました。（サムネイル画像出典：「ハウスダスト」）

【画像】結婚を報告したハウスダスト

「先月プロポーズされたの」

ハウスダストさんは『【ご報告】ハウスダスト、結婚します』と題した動画を公開。左手の薬指にはめた指輪を見せながら、涙を流しています。

その後「先月プロポーズされたの」「まだ籍は入れたわけじゃなくて結婚しますっていう（報告）動画なんだけど」と説明。また、いわゆる別居婚となり、同居している弟との生活は続けていくことも明かしています。さらに、結婚相手について「とにかく心が広い」と紹介。「断る理由がなかったんだよ、とにかく!!」「何も不自由ないしこんなに楽しい毎日を送れる人いないっていうのでもうず〜っと1年以上幸せにしてもらっててっていう感じで二つ返事でOKしちゃった」と語りました。

視聴者からは「えええええほんと？」「びっくりした」「本当におめでとう！」「幸せになってほしい！」「泣いてるの可愛すぎだろ」「こっちも泣いちゃったよおお」などの声が。ほかにも「はじめしゃちょーに続きダスちゃんまで結婚なんて…」「知ってるYouTuberが次々と結婚してく」「YouTuber結婚ラッシュすぎる……」といったコメントも寄せられています。

「結婚とかするって思ってなかったからめちゃびっくりした！」

同日、自身のX（旧Twitter）でも結婚を報告したハウスダストさん。この投稿にも「ダスちゃんおめでとう」「結婚とかするって思ってなかったからめちゃびっくりした！」「ほんとうに感動しました」といった祝福の言葉が寄せられています。今後の活躍にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)