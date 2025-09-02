西武の武内夏暉投手（24）が2日、イースタン・リーグのロッテ戦に先発し、5回を投げて無安打3奪三振1四球、無失点の好投で勝利投手となった。

武内は8月5日の日本ハム戦（エスコン）の4回に左足首に打球が直撃し緊急降板。「左下腿の打撲」と診断され、翌日6日に出場選手登録抹消となっていた。28日の2軍日本ハム戦（鎌ケ谷）で実戦復帰を果たし、この日が2度目の登板だった。

「前回は2イニング、今日は5イニングとイニング数が増えたなかで、回を重ねても球の精度が落ちないようにということを確認しながら投げました。相手の打者も1軍経験が豊富な方も多くて、反応なども確認できたことは大きかったです。何球か抜ける球があったので、そこを投げきれるようにすることが、次回登板への改善点です」と2年目左腕は振り返った。

「まずはコントロール」を自らこの日1番のテーマに掲げていた中で、四球を1つ与えたものの、正確な制球でテンポよくアウトを積み重ねていく武内らしさを存分に発揮。守備時間が短い野手陣からも「ナイステンポ」とたたえられていた。

9月に入り、シーズンも最終盤を迎えている。「いい形で終わりたいので、ここからしっかりと万全の準備して、なんとかもう一度1軍に上がれるように頑張ります」とラストスパートを誓った。（上岡真里江）