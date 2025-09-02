お笑いコンビ「マヂカルラブリー」の野田クリスタルが２日、都内で行われたＮｅｔｆｌｉｘのコメディシリーズ「デスキスゲーム いいキスしないと死んじゃうドラマ」（９日、全６話一挙配信）の記者発表会に登場した。

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が手掛けるアドリブドラマ。さらば青春の光・森田哲矢や錦鯉・渡辺隆など７名の人気芸人たちが「最高のキス」でドラマを終わらせるというミッションのもと進行していく。野田は撮影を振り返って「テレビとかで出した事がない部分を出してしまったので、どうかカットされてくれと思っていたら、全てが使われていて…。自分のシーンを見てこれが晒（さら）されるんだと思ってドキドキしています」と赤面した。

作品の内容にちなみ、印象に残っているキスを聞かれると、高校時代の経験を挙げた。「ある日、気になる女の子が横浜駅にいて、顔がタトゥーだらけのやつとチューしていて、その時にキュンとなったんです。好きだと思った人のキスを見るのが一番いいなって…」とまさかの回答。共演者も驚いた様子だった。

最後は「芸人たちは、テレビとか劇場では見せない姿を見せてみんな全開の中、それに対応する役者の皆様。このエチュードのぶつかり合いは格闘技だと思う。見てもらいたいです」とアピールした。