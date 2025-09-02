E-１から生き残った日本代表の29歳DF、アメリカ遠征でスタメン起用の可能性も「まだ序列は下。あとは上がっていくだけ」【現地発】
日本代表は現地９月６日にオークランドでメキシコ代表と、同９日にコロンバスでアメリカ代表との親善試合に挑む。
今回の招集メンバーで、７月のE-１選手権を経験したのは国内組の７人（安藤智哉は怪我で辞退）。うち、ワールドカップ予選では一度も招集されていなかったのは、安藤、荒木隼人、早川友基の３人で、いわばE-１から生き残った数少ない選手だ。
DF陣で故障者が数多く出ており、ディフェンスリーダーである板倉滉も万全ではないと考えると、２試合のうちどちらかで、荒木がスタメン出場する可能性は低くない。
「ある種、チャンスでもあると思っているので、出られるチャンスをしっかりつかめるようにやっていきたい」
１日のトレーニング後の取材でそう語った29歳のCBは、海外組も含めたポジション争いについて、「正直に言って、自分はまだ序列が下だと思ってるんで、あとは上がっていくだけ。楽しみながらも、しっかり自分自身のストロングを出して、チームのためにできることをやりたい」と意気込む。
最大のストロングポイントはもちろん、Jリーグで屈指の強さを誇る空中戦だ。
「守備のところ、空中戦は自信を持ってますし、通用すると思ってるので、しっかり発揮していきたいなと思っています」
起用されるとすれば、E-１と同じく３バックの中央か。アジアでの戦いとは異なり、仕事量も多いはず。相手のストライカーを完封すれば、格好のアピールとなる。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
