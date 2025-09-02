◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 広島５―８ＤｅＮＡ（２日・マツダスタジアム）

ＤｅＮＡが先発野手が全員安打を放つ猛攻を披露し、１３安打８得点と大暴れ。ＣＳ出場圏内を争う広島とのゲーム差を２に広げた。

初回１死二塁、佐野が床田の初球・１３４キロのカットボールを強振。打球は一直線に右翼スタンドに飛び込む１３号先制２ラン。「一打席目からチャンスでまわしてもらって、ファーストストライクからしっかり捉えることができて良かったデスターシャ！」と振り返った。

続く２回１死一、二塁では８月打率チームトップの蝦名が左中間に抜ける適時二塁打、なお１死二、三塁から桑原が左前適時打、１死一、三塁から佐野の左犠飛で１点ずつ追加し、最後はオースティンが１３９キロの直球を左中間スタンドに放り込む８号２ランでこの回一挙５得点。床田を２回でＫＯした。５回２死一、二塁からは林の左前適時打の間に二塁走者の宮崎が本塁にヘッドスライディングする気迫で８点目をもぎ取った。

先発のケイは７回６安打２失点で７勝目をマーク。「打線が序盤に大量点を取ってくれて、とても投げやすい状況にしてくれました。２回に失点してしまいましたが、（山本）祐大とコミュニケーションを取りながら修正できたことで、その後も抑えることができたと思います」と振り返った。