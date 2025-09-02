タレント・たかまつなな（32）が2日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、夫婦別姓問題について持論を展開した。

たかまつは同問題について、反対派が「親の名字が違うと、こどもがかわいそうだ」と声を上げている件について言及。「それは、こどもが物心ついて『わたしは、お父さん(あるいはお母さん)とは、なぜ苗字が違うんだろう?』という疑問を発したときや、一方の親と苗字が違うことで、いじめられるといったような事態を想定しているのかもしれません」とくみ取った。

「前者については、夫婦でこどもの疑問に真摯に向き合い、姓が異なる理由を伝えてあげると同時に、姓が異なるからといってその子に向けられた愛に差があるわけではないということをしっかりと伝えてあげることが重要だと思っています。また、後者については、夫婦で姓が異なることは、別に変なことではないという価値観を共有し、そのような事実を背景として、こどもがいじめられることがないようにすることが社会として必要です」

また「3組に1組が離婚する時代。離婚して、両親の名前が違う人は不幸なのでしょうか。親とこどもの苗字が異なることで、いじめられる社会環境があるのでしたら、それ自体をなくしていくべきだと思います」とし「親がこどものことを大切に育て、愛していることを伝えていれば、苗字が両親と違うことは差し支えがないと思います」と私見をつづっていた。