元モーニング娘。のメンバーで女優の新垣里沙が顔出し家族ショットを披露した。

２日までにインスタグラムで「新垣家ママの６１歳のバースデーを家族みんなでお祝いしましたっ」と母の誕生日を祝ったことを報告。「一年大きな怪我もなく無事に健康に元気に過ごせた事に感謝 今年のお誕生日はたけさんもお仕事がお休みだったので 一緒にお祝いしてくれましたっアリガトウ〜」とつづり、夫のＹｏｕＴｕｂｅカメラマンの山口安威さんや母との集合写真をアップした。

「６１歳の年も元気に楽しいことを沢山しようね！！みんなで、ケーキを食べてお土産に買ったチョコを一粒ずつ 味見をしてあーでもないこーでもない言ってる時間がとっても幸せだった ２０２５．０８．３１」と家族の時間を楽しんだ新垣。

フォロワーは「可愛いママさん」「お若い」「お祝い素敵ですね」「素敵な家族」と祝福。さらに「ＬＤＨの人かと思ったらタケ氏さんでした」「ヤスタケさん！金髪！？」「ＥＸＩＬＥのメンバーかと思いました」「ヤスタケさん！髪の毛！！」「所さん！！！」とイメチェンした夫の姿にも驚く声が寄せられていた。

新垣は２００１年に高橋愛、紺野あさ美、小川麻琴とともに「モーニング娘。」に加入。１１年からリーダーも務め、１２年に卒業。１６年に俳優・小谷嘉一と結婚したが、１８年１月に離婚したことを自身のブログで発表。２０年８月に所属事務所退所も報告した。２２年６月に山口さんとの再婚を発表。最近のＳＮＳでは銀髪に激変した姿などが反響を呼んでいる。