絢香が9月3日発売の約2年ぶり通算8枚目となるオリジナルアルバムより、表題曲「Wonder!」のミュージックビデオを公開した。

「Wonder!」はアルバムの象徴といえるナンバー。絢香のルーツでもあるゴスペルのエッセンスを取り入れており、また絢香自身もコーラスに加わり、声の重なりの楽しさがそのまま伝わる楽曲になっている。

ミュージックビデオには、俳優・歌手の上白石萌音を迎え、誰もが心の奥に持ちながら、いつの間にか忘れてしまいがちな「子供の無敵感」や「無邪気さ」を大人が再び取り戻していく物語が描かれている。

またアルバム『Wonder!』は、「エリエールPet キミおもい」ブランドソング「ずっとキミと」や、劇場アニメ『ベルサイユのばら』主題歌「Versailles - ベルサイユ - 」から、本日MVが公開されたアルバム表題曲「Wonder!」など、新曲を多数含む全11曲収録となっており、ポップス、R&B、ジャズ、バラード、ゴスペル、ファンクなどジャンルに縛られない、色とりどりな楽曲たちを詰め込んだ作品。

CDのみの商品と、DVD付き仕様のほか、ステッカーが封入された特殊ケース仕様でBlu-rayとLIVE CDが付く初回生産限定盤の3形態でのリリースとなり、DVDとBlu-rayには、2023年9月16日(土)に東京国際フォーラム ホールAにて開催された「Funtale Tour 2023」の模様が収録され、絢香ソロバージョンにアレンジした「Victim of love」「Beautiful World」をはじめ、キャリアを彩る名曲の数々を含んだ全19曲が楽しめる。また、初回生産限定盤に付属されるLIVE CDには同公演から全15曲が収録される。

9月12日からは、千葉・松戸市森のホールを皮切りに全国25箇所を巡る＜絢香 Wonder! Tour 2025＞を開催する。

Cast：上白石萌音（Mone Kamishiraishi）, 高取青依良（Seira Takatori）

Director：Takuro Okubo

◆ ◆ ◆

絢香コメント萌音ちゃんの魅力がとっても輝いていて、ジャケット写真にも登場してくれた青依良ちゃんも可愛くて、華やかでワクワクに満ちた楽しいMVに仕上がりました。私がこの曲で届けたい“ときめき＝Wonder”がいっぱい詰まっています。物語の中では、誰もが心の奥に持ちながらも、いつの間にか忘れてしまいがちな“子どもの無敵感”や“無邪気さ”を、大人がもう一度取り戻していく姿が描かれています。“ときめき＝Wonder”を、一緒に見つけて楽しんでもらえたら嬉しいです！

上白石萌音コメント絢香さんの楽曲がずっと大好きで、人生で初めて親に買ってもらったJ-POPのCDが絢香さんでしたので、出演のオファーをいただいて本当に光栄でした。「Wonder」という言葉がもともと大好きです。年齢が重なれば重なるほど、自分にとって貴重で大事にしたいなと思う言葉なので、楽曲のタイトルを聞いただけでもすごく胸が高鳴りました。今回ご一緒した高取青依良ちゃんと、二人でほとんど台本もないまま自由に楽しませてもらいました。衣装も全部汚していいとのことで、自由に絵の具を使ってお絵かきした時間は、私の中で3年ぐらい効力がある魔法のような時間でした。ぜひ楽曲とのマッチ度合いを楽しんでいただけたらと思います。

◆ ◆ ◆

◾️アルバム『Wonder!』

2025.9.3 CD Release / 9.2 Digital Release

購入リンク：https://ayaka.lnk.to/Wonder_CD_0903

Streaming ＆ Download：https://ayaka.lnk.to/Wonder ○CD+Blu-ray+LIVE CD（初回生産限定盤）

仕様：特殊ケース

封入特典：ステッカー

品番：AKCO-90090〜1/B 価格：\9,350（税込） ○CD+DVD

品番：AKCO-90092/B 価格：\6,600（税込） ○CD only

品番：AKCO-90093 価格：\3,41（税込）

DISC-1 [CD] ※3形態共通

1. Wonder!

2. You’re where I wanna go

3. アソブココロ

4. Versailles - ベルサイユ -

5. Dreaming

6. ひまわりの帰り道

7. ずっとキミと

8. Feelin’ goo-good

9. Me & You

10. 花束じゃなくキミといたい

11. Versailles - ベルサイユ - Piano version



DISC-2 [Blu-ray / DVD]

「Funtale Tour 2023」LIVE映像

1. 未来へ

2. にじいろ

3. Joyful Change

4. Only Star

5. Victim of love

6. Why

7. 夢幻花火

8. 幻想曲

9. 三日月

10. Woman

11. 突き破る本能

12. Beautiful World

13. ありがとうの輪

14. AoRaKi

15. あなたの世界が

16. Have fun !!

17. To The Moon

18. Home

19. みんな空の下



DISC-3 [LIVE CD] ※初回生産限定盤のみ収録

「Funtale Tour 2023」LIVE音源

1. 未来へ

2. にじいろ

3. Joyful Change

4. Only Star

5. Victim of love

6. 夢幻花火

7. 三日月

8. Woman

9. 突き破る本能

10. Beautiful World

11. ありがとうの輪

12. AoRaKi

13. あなたの世界が

14. To The Moon

15. Home



◆CDショップ予約先着購入者特典

・ファンクラブ「絢香Shop」：本人直筆サイン(プリント)入りアナザージャケット

・TOWER RECORDS：クリアファイル (A5サイズ)

・HMV：ステッカー

・Amazon.co.jp：メガジャケ (形態別絵柄)

・楽天ブックス：コンパクトミラー

・セブンネットショッピング：ランチトートバッグ

・その他CDショップ：ポストカード

※各特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。

※一部取り扱いのない店舗・ECサイトもございますので、ご確認の上ご予約下さい。

◾️＜絢香 Wonder! Tour 2025＞ 2025年

9/12（金）千葉・松戸 森のホール21 大ホール

開場/開演 17:30/18:30 9/14（日）愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

開場/開演 17:00/18:00 9/15（月・祝）群馬・高崎芸術劇場 大劇場

開場/開演 16:00/17:00 9/21（日）熊本・熊本城ホール メインホール

開場/開演 16:00/17:00 9/23（火・祝）宮崎・都城市総合文化ホール 大ホール ※SOLD OUT

開場/開演 16:00/17:00 9/28（日）京都・ロームシアター京都

開場/開演 16:00/17:00 10/4（土）静岡・富士市文化会館ロゼシアター 大ホール

開場/開演 16:00/17:00 10/5（日）岐阜・土岐市文化プラザ サンホール

開場/開演 16:00/17:00 10/11（土）北海道・コーチャンフォー釧路文化ホール(釧路市民文化会館) 大ホール

開場/開演 16:00/17:00 10/12（日）北海道・帯広市民文化ホール 大ホール

開場/開演 16:00/17:00 10/19（日）兵庫・神戸国際会館こくさいホール

開場/開演 16:00/17:00 10/25（土）神奈川・相模女子大学グリーンホール

開場/開演 16:00/17:00 10/26（日）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

開場/開演 16:00/17:00 11/1（土）静岡・アクトシティ浜松 大ホール

開場/開演 16:00/17:00 11/3(月・祝) 新潟・長岡市立劇場

開場/開演 16:00/17:00 11/8（土）広島・広島文化学園HBGホール

開場/開演 16:00/17:00 11/9（日）岡山・倉敷市民会館

開場/開演 16:00/17:00 11/15（土）東京・東京国際フォーラム ホールA

開場/開演 16:00/17:00 11/16（日）大阪・フェスティバルホール

開場/開演 17:00/18:00 11/23（日）山形・シェルターなんようホール(南陽市文化会館)

開場/開演 16:00/17:00 11/24（月・祝）宮城・仙台サンプラザホール

開場/開演 16:00/17:00 11/29（土）福岡・サンパレス ホテル&ホール

開場/開演 16:00/17:00 11/30（日）山口・KDDI維新ホール

開場/開演 16:00/17:00 12/6（土）兵庫・たつの市総合文化会館 赤とんぼ文化ホール

開場/開演 16:00/17:00 12/7（日）滋賀・ひこね市文化プラザ グランドホール

開場/開演 16:00/17:00 チケット料金 全席指定：9,400円（税込）

※未就学児童入場不可

チケット発売リンク：https://lit.link/sogoticket