“気負わない”日常に溶け込むミャクミャク公式アイテム Tシャツ・バッグなど、アーバンリサーチが広く販売
アーバンリサーチは、2025大阪・関西万博公式ライセンス商品の販売を各レーベル店舗などで販売開始した。
【写真】日常に自然と溶け込むミャクミャクのTシャツ、トートバッグ、キャップ
万博会場内にも店舗を構えるアーバンリサーチのライセンス商品は、Tシャツ、トートバッグ、キャップなど、日常に自然と溶け込むミニマルなデザイン。着心地にも配慮され、気負わず毎日身につけたくなるラインナップとなっている。全て数量限定で再販の予定はない。
■ラインナップ
TEE-FRAM 5500円（税込）
カラー：WHITE
サイズ：S／M／L／XL
TEE-MONO 5500円（税込）
カラー：WHITE
サイズ：S／M／L／XL
TEE-EYE 5500円（税込）
カラー：WHITE
サイズ：S／M／L／XL
CAP-EYE 3300円（税込）
カラー：BLACK／WHITE
サイズ：F
TOTE-FLOWER 2750円（税込）
カラー：NAT
TOTE-EYE 2750円（税込）
カラー：NAT
■販売店舗
2025年8月30日（土）〜
かぐれを除く各レーベルの関西圏店舗全て
アーバンリサーチ ストア 全店
アーバンリサーチ ドアーズ ソラリアプラザ天神店
アーバンリサーチ ドアーズ アミュプラザ博多店
※本製品はURBAN RESEARCH EXPO2025 STOREでは販売しない
2025年9月5日（金）〜
アーバンリサーチ オンラインストア 、ZOZOTOWN
