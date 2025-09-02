アーバンリサーチの2025大阪・関西万博公式ライセンス商品

写真拡大

　アーバンリサーチは、2025大阪・関西万博公式ライセンス商品の販売を各レーベル店舗などで販売開始した。

【写真】日常に自然と溶け込むミャクミャクのTシャツ、トートバッグ、キャップ

　万博会場内にも店舗を構えるアーバンリサーチのライセンス商品は、Tシャツ、トートバッグ、キャップなど、日常に自然と溶け込むミニマルなデザイン。着心地にも配慮され、気負わず毎日身につけたくなるラインナップとなっている。全て数量限定で再販の予定はない。

■ラインナップ
TEE-FRAM　5500円（税込）
カラー：WHITE
サイズ：S／M／L／XL

TEE-MONO　5500円（税込）
カラー：WHITE
サイズ：S／M／L／XL

TEE-EYE　5500円（税込）
カラー：WHITE
サイズ：S／M／L／XL

CAP-EYE　3300円（税込）
カラー：BLACK／WHITE
サイズ：F

TOTE-FLOWER　2750円（税込）
カラー：NAT

TOTE-EYE　2750円（税込）
カラー：NAT

■販売店舗
2025年8月30日（土）〜
かぐれを除く各レーベルの関西圏店舗全て
アーバンリサーチ ストア 全店
アーバンリサーチ ドアーズ ソラリアプラザ天神店
アーバンリサーチ ドアーズ アミュプラザ博多店
※本製品はURBAN RESEARCH EXPO2025 STOREでは販売しない

2025年9月5日（金）〜
アーバンリサーチ オンラインストア 、ZOZOTOWN