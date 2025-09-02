「巨人４−１ヤクルト」（２日、京セラドーム大阪）

巨人がヤクルトに完勝し、連敗を２で止めた。

１点を追う四回２死、中山が奥川の真ん中高めの１５０キロ直球を右翼席上段に運ぶ６号同点ソロ。「２死無走者だったので長打を狙っていました。最高の結果になって良かったです」と喜んだ。

五回は１死から泉口の右前打、岡本の四球、岸田の中前打とつなぎ、吉川が決勝点となる押し出し四球を選んだ。八回には泉口の右越え２点二塁打でダメ押しした

先発の戸郷が６回４安打１失点。６四球と制球が定まらない中、２度の満塁機をしのいで５勝目を挙げた。

立ち上がりから不安定だった。初回、１死から３連続四球で満塁のピンチを招くと、５番・オスナに左翼線への痛烈な一打を浴びた。判定はファウル。高津監督のリクエストにも判定は覆らず、その後、オスナは三ゴロ併殺に打ち取った。

三回に村上の中前適時打で先制点を献上。味方が同点とした直後の五回には２死から長岡に右線二塁打を浴び、さらに連続四球で２死満塁。ここでオスナを遊ゴロに打ち取りピンチを脱した。

「ランナーを背負うケースも多く、先制もされましたが、なんとか最少失点で粘ることができました」とコメントした。