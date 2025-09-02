フリック入力できない田中みな実、打つの面倒くさく「素っ気ないって言われます」

フリーアナウンサーで女優・タレントの田中みな実（38歳）が、9月2日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。「フリック入力ができない」とカミングアウトした。



1日に都内で行われたパナソニックのヘアドライヤー「ナノケア」のイベントに登壇した田中が、番組のインタビューに対応。ドライヤーのイベントということで、自身の秘密を“髪ングアウト”した。



田中は「フリック入力ができない」と話し、「押してます。一個一個。だから『メールがすごく素っ気ない』って言われます。打つのが面倒くさいから、なるべく短い文字で。『オッケー』とか『はい』とか『分かりました』とか」と告白。そして「音声入力とかします」と語った。