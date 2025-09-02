【食べ放題ニュース】高コスパ「焼肉食べ放題」が今だけ進化！“激ウマ韓国グルメ”も食べ放題対象だぞ〜!!
焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」全店舗では、2025年8月28日（木）〜11月12日（水）の期間、「マシッソ！韓国フェア」が開催中です。
【写真】この食べ放題は充実！「韓国フェア」の食べ放題メニュー
フェア開催中は、対象コースを注文すると、通常の食べ放題メニューに加え、韓国の定番グルメからトレンドスイーツなど、全16種類の韓国メニューを堪能することができます！
「マシッソ！韓国フェア」メニュー紹介
〈食事メニュー〉
◼︎国産牛の贅沢プルコギ
◼︎至福のデジカルビ【特製赤ダレ】
◼︎石焼ロゼパスタ
◼︎石焼プルコギの旨辛パスタ
◼︎オデンチョンゴル
◼︎セウティギム
◼︎らっきょうキムチ
◼︎梅しそ割干キムチ
◼︎韓国風オニオンサラダ
◼︎にんにくのホイル焼き
〈デザートメニュー〉
◼︎ミニヤッカ
◼︎トゥンワッフル
◼︎コグマボール
◼︎コブクチップdeバニラアイス
◼︎ホットク
◼︎マンゴー杏仁豆腐
「マシッソ！韓国フェア」開催概要
＜販売日＞
2025年8月28日（木）〜11月12日（水）
※仕入・販売状況により、予告なく販売中止する場合があります。
＜対象店舗＞
じゅうじゅうカルビ全店
＜対象コース＞
・大感激コース
・じゅうカルコース
・牛タンプレミアムコース
・学割スペシャルコース