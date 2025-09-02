【食べ放題ニュース】高コスパ「焼肉食べ放題」が今だけ進化！“激ウマ韓国グルメ”も食べ放題対象だぞ〜!!

焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」全店舗では、2025年8月28日（木）〜11月12日（水）の期間、「マシッソ！韓国フェア」が開催中です。

【写真】この食べ放題は充実！「韓国フェア」の食べ放題メニュー

フェア開催中は、対象コースを注文すると、通常の食べ放題メニューに加え、韓国の定番グルメからトレンドスイーツなど、全16種類の韓国メニューを堪能することができます！

「マシッソ！韓国フェア」メニュー紹介

〈食事メニュー〉

◼︎国産牛の贅沢プルコギ

◼︎至福のデジカルビ【特製赤ダレ】

◼︎石焼ロゼパスタ

◼︎石焼プルコギの旨辛パスタ

◼︎オデンチョンゴル

◼︎セウティギム

◼︎らっきょうキムチ

◼︎梅しそ割干キムチ

◼︎韓国風オニオンサラダ

◼︎にんにくのホイル焼き

〈デザートメニュー〉

◼︎ミニヤッカ

◼︎トゥンワッフル

◼︎コグマボール

◼︎コブクチップdeバニラアイス

◼︎ホットク

◼︎マンゴー杏仁豆腐

「マシッソ！韓国フェア」開催概要

＜販売日＞

2025年8月28日（木）〜11月12日（水）

※仕入・販売状況により、予告なく販売中止する場合があります。

＜対象店舗＞

じゅうじゅうカルビ全店

＜対象コース＞

・大感激コース

・じゅうカルコース

・牛タンプレミアムコース

・学割スペシャルコース