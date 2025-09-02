女優二階堂ふみ（30）との結婚を発表したお笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザー（41）が2日、

テレビ朝日系「家事ヤロウ!!! 最終回SP」（火曜午後8時）に出演。共演のバカリズム（49）から結婚を祝福された。

番組冒頭、バカリズムから「結婚してんじゃんよ！ 最高のハッピーエンドですよね」と祝福されたカズレーザーは笑みを浮かべた。

さらにバカリズムから「出演者がね、放送期間中にね、全員結婚するというね」と言われ、カズレーザーは「無理やりハッピーエンドに収めた」と語った。

そしてバカリズムがカズレーザーからの結婚報告の一部始終を伝えた。「連絡くれたじゃないですか。めっちゃ喜んでたでしょ？ ちょっと理由があって。飛行機が着陸して、機内モードを解除した時にLINEが来たんです。『今お話できますか？』って。だいたい電話って何かしらある時じゃないですか」と状況を説明した。

カズレーザーは「すごくいい（報告）か、めっちゃ悪い（報告）か」と返答。バカリズムは「カズさんに限ってそんなこと…結婚のイメージないから。最終回、俺1人？って。それは嫌だ、結婚であってくれ、結婚であってくれ…おめでとうございます！と。2分の1だから」と語った。

同番組はバカリズム、カズレーザー、中丸雄一の3人でスタート。18年4月に深夜番組として開始。21年3月末からゴールデンに移行した。