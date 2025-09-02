【洪水警報】秋田県・小坂町に発表 2日21:35時点
気象台は、午後9時35分に、洪水警報を小坂町に発表しました。
秋田県では、3日昼前まで土砂災害や河川の増水に、3日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■秋田市
□洪水警報
3日昼前にかけて警戒
■能代市
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
3日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 3日未明
□洪水警報
3日昼前にかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
3日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 3日未明
□洪水警報
3日昼前にかけて警戒
■男鹿市
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
3日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 3日未明
□洪水警報
3日昼前にかけて警戒
■鹿角市
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
3日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 3日未明
□洪水警報
3日昼前にかけて警戒
■潟上市
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
3日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 3日未明
□洪水警報
3日昼前にかけて警戒
■大仙市
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
3日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 3日未明
□洪水警報
3日昼前にかけて警戒
■北秋田市
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
3日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 3日未明
□洪水警報
3日昼前にかけて警戒
■仙北市
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
3日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 3日未明
□洪水警報
3日昼前にかけて警戒
■小坂町
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
3日明け方にかけて警戒
3時間最大雨量 90mm
ピーク時間 3日未明
□洪水警報【発表】
3日昼前にかけて警戒
■上小阿仁村
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
3日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 3日未明
□洪水警報
3日昼前にかけて警戒
■藤里町
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■三種町
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
3日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 3日未明
□洪水警報
3日昼前にかけて警戒
■八峰町
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■五城目町
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
3日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 3日未明
□洪水警報
3日昼前にかけて警戒
■八郎潟町
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
3日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 3日未明
□洪水警報
3日昼前にかけて警戒
■井川町
□大雨警報
・土砂災害
3日昼前にかけて警戒
・浸水
3日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 3日未明
□洪水警報
3日昼前にかけて警戒
■大潟村
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
3日明け方にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 3日未明
□洪水警報
3日昼前にかけて警戒