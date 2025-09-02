離婚は夫婦で話し合ってするものだと思いがちですが、親が口出ししてきたり文句を言ってきたりすることもあるようです。夫のことだけでも相当なストレスがあるから離婚するのに、ここでさらに義両親にも嫌味を言われるとウンザリしますよね。今回は、モラハラ夫との離婚を決めたら義両親が押しかけてきた話をご紹介いたします。

実家に夫と義両親が怒鳴り込み

「夫の度重なる暴言やモラハラ発言に限界を感じて、離婚届を置いて実家に帰りました。すると数日後、夫と義両親が家まで押しかけてきて『どういうことだ！』と怒鳴り込んできたんです。でもなにを言われても私の決意は揺らがないし、両親と共に追い返そうとしたらさらにヒートアップ。なかなか帰ってくれないから、最終手段としてとっておいた夫の暴言を撮影した動画を見せたら、全員が固まっていましたよ。

どう見ても夫に非があるとわかったはずなのに、義母は『あなたがちゃんとしてないからでしょ！』『嫁としての務めを果たせてないことはわかっていたし！』と私を罵るような言葉を投げかけてきてあきれましたね……。警察を呼ぶと言ったら渋々帰っていきましたけど。帰ったあと、父は『塩でもまいておこう』と言っててちょっと笑っちゃいました」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年5月）

▽ 離婚届を置いて家を出るのは、覚悟を決めた証拠。今さらどう足掻いても遅いのに、逆ギレしたり責任転嫁したりと、言いたい放題であきれます……。揃いも揃って常識がない家庭だということがよくわかったので、なんの迷いもなく離婚できますね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。