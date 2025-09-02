ＱｕｉｚＫｎｏｃｋの鶴崎修功が２日の日本テレビ「踊る！さんま御殿！！」に初登場した。

東京大学理学部数学科を卒業後に大学院に進学。クイズプレイヤーとして活躍する鶴崎は、冒頭で明石家さんまに「結婚はしてらっしゃる？」と聞かれ「全然！」と回答。何気ないやり取りだったが、さんまは「答えがおかしいやろ」とお笑いスイッチを一気にオンにした。

マヂカルラブリーの村上が「好きな女性のタレントさんは？」と聞くと、鶴崎は「全然いない」とかぶせたが、さんまは「『いない』つけないでくれるか、これから。『全然』だけでいい」とお笑いのニュアンスを伝授。かくして鶴崎の「全然チャレンジ」がスタートした。

その後のトークで受験中に読んでいた漫画の話になり、さんまに「そういうのに興味は？」と振られた鶴崎だが「漫画ですか？」と聞き返して「『全然』やろ！」。鶴崎は頭を抱え「難しいわ、これ…」とこぼした。

次の全然チャレンジでも「勉強になったん？」「すごくなりました」「全然！」とお叱りを受ける結果に。さんまは「次、クリアしたらヒット賞やで」と誘い水を出したが、続くやりとりでも「全然」が出ずにスタジオの観客が思わず「あぁ〜…」とため息を漏らして落胆した。

周囲は口々に「みんな心の中で『全然』って言ってましたもん」「初めてみました、さんま御殿でお客さん全員が『あぁ〜…』って」とつっこみ、スタジオは騒然となった。

最後はまったく脈略のない状態から、さんまが「中学時代、恋人いたん？」と無人のゴール前にごっちゃんパスを送り、鶴崎は「全然！」とにっこり。ゲスト全員で祝福し、さんまは「言えるやろ！」と大団円の大オチを作った。